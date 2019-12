L’association « Les Orchidées Blanches » organisera, comme chaque année, une journée d’activités ludiques et sportives baptisée anciennement journée « Sports pour Tous », le samedi 18 septembre 2010 au stade Municipal de Lembeye. Pour sa nouvelle formule, « Festiv handicap » a choisi d’établir son programme sur une journée continue, afin que les participants les plus éloignés ne soient pas pénalisés par des obligations d’horaires à respecter. Cette grande kermesse conviviale et familiale permet à des enfants et adultes handicapés de partager les mêmes joies, les mêmes passions et les mêmes efforts avec les enfants et les adultes Vic-Bilhois.

Programme de la journée:

10 h 00; accueil et inscriptions autour d’un petit café de bienvenue

10 h 30 – 16 h 00; Ouverture en continu des multiples activités qui alterneront physique et intellectuel afin de ménager des plages de repos aux prticipants (Pétanque, fléchettes, rugby, ping-pong, quilles, danses, jeux béarnais, maquillage, peinture, quad, dessin, modelage, jeux béarnais, ballade à cheval….).

12 h 00; repas en self service avec la traditionnelle omelette géante

16 h 00; remise de récompenses suivi du pot de l’amitié.

Inscription + repas + activités = 5,00 euros ; crèpes, sandwich et buvette seront également à disposition.

L’association qui bénéficiera cette année de l’aide de nombreuses associations cantonales, demande aux personnes intéressées de fournir farine, sucre et parfum ou bien des crêpes déjà faîtes pour le samedi matin.

Volontaires et bénévoles pour l’organisation de cette journée de partage faites vous connaître

en prenant contact avec Josette Talou, présidente de l’association tél: 05/59/68/12/71 ou par Email, lesorchideesblanches@orange.fr.

Cette journée de solidarité se veut également communicative et permettra à Marie Monplaisir Présidente de « Donne moi une chance » (IMC, infirme moteur cérébral), et à Marie Christine Bouquet Présidente de « Désir d’Aile » (autisme) de présenter leur association. (Source La République des Pyrénées)