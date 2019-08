Fest’Dif, le Festival de la différence et de la diversité

A l’occasion de la journée de clôture de la semaine de sensibilisation sur le handicap samedi 2 juillet, le Festival Fest’Dif est organisé à Villeurbanne.

Fest’Dif, c’est un collectif inter-associatif qui s’organise pour créer un festival culturel dont l’objectif est de changer le regard sur la société représentée dans sa diversité.

Des animations artistiques et des ateliers participatifs permettront, le temps d’une journée, à des personnes amateurs ou professionnels, de générations et d’origines différentes, handicapés ou valides, quelque soit leur niveau social, de créer un lieu d’expression et de rencontre.

Des associations et des collaborateurs : vitrine de cette diversité

Cet événement culturel est à l’initiative des associations MAAADS (Mouvement Atypique Action Artistique Développement Social) et VHASI (Vacances Handicap Atout Sportif International), coordinateurs du festival, avec la collaboration de nombreuses associations villeurbannaises, lyonnaises et des alentours. Ces structures, orientées chacune sur des spécificités et publics différents, œuvrent ensemble dans ce projet commun pour favoriser les échanges et la mixité sociale.

Des animations exceptionnelles

Une manifestation qui invite à la rencontre, au partage et à l’ouverture aux autres par le biais de spectacles : danse, musique, théâtre, cirque, avec comme temps forts un défilé festif pour l’ouverture de la journée, au départ de la Mairie de Villeurbanne et le “bal à pierre” pour la clôture. Des ateliers, appelleront également à la participation du public et des expositions riches en couleur : photographies, toiles, peintures, permettront d’échanger. Pour combler votre appétit, une restauration éco-responsable vous sera proposée.

Un lieu accessible à tous

Le CCVA (Centre Culturel et de la Vie Associative) à Villeurbanne, couvre cette festivité.L’espace est aménagé afin qu’il puisse être accessible à tous : rampe d’accès à la salle, ascenseur, accessibilité aux mal voyants. Toute personne est invitée à partager ce moment inédit. L’entrée est au prix solidaire.

Plus d’information sur www.maaads.org ou www.vhasi.org