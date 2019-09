Fenêtre sur coeur

L’émission « Fenêtre sur cœur » proposée par Télé Lyon Métropole (TLM) a consacré son dernier numéro à ELA à travers les portraits de plusieurs familles. Vous avez la possibilité de voir l’émission sur le site www.tlm.fr qui diffuse tous les programmes en direct.

Voici les dates de rediffusion : Mardi 23 juin : 17h00 et 22h15, Mercredi 24 juin : 13h45 et 16h15, Jeudi 25 juin : 18h00, Vendredi 26 juin : 15h45 et 20h00, Samedi 27 juin : 9h45, 15h00 et 23h45, Dimanche 28 juin : 19h15 et 22h15