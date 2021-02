Femmes handicapées victimes de violences : Lancement d’un site dédié

Ecouter article Ecouter article





Lancement d’un site internet dédié aux femmes handicapées victimes de violences

Promouvoir la place des femmes handicapées dans la société et lutter contre toute forme de violences à leur encontre : Telle est la vocation de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) fondée en 2003 par Maudy Piot, psychanalyste aveugle.

Après le lancement, en 2015, de son numéro d’écoute : 01.40.47.06.06 (appel anonyme et non surtaxé), FDFA propose désormais un site internet dédié aux femmes handicapées victimes de violences : https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr.

Celui-ci s’adresse à différents profils :

– Les femmes handicapées ayant subi ou subissant des violences.

– Les proches d’une femme handicapée subissant des violences.

– Les professionnels accompagnant une femme handicapée qui subit des violences.

– Toute personne en recherche d’information sur les violences vécues par les femmes handicapées.

Le site propose ainsi de nombreuses informations pratiques et notamment une importante rubrique « Ressources » comprenant des documents très variés (textes juridiques, vidéos, affiches, études…).

Toutes les informations nécessaires pour demander du soutien à l’association y sont également indiquées : des écoutantes formées animent le numéro Écoute Violences Femmes Handicapées 01 40 47 06 06 – appel anonyme non surtaxé – chaque lundi de 10h à 13 et de 14h30 à 17h30, et chaque jeudi de 10h à 13h.

En dehors de ces horaires, il est possible de laisser un message vocal avec vos coordonnées afin d’être rappelé(e) lors de la prochaine permanence. De nombreuses options d’ergonomie sont disponibles sur le site. Par ailleurs, les femmes déficientes auditives peuvent contacter l’association par mail à l’adresse : ecoute@fdfa.fr