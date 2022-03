Femmes et handicap : Un jeu des 8 familles pour sensibiliser et apprendre

Ecouter article Ecouter article

Le « Jeu des 8 familles », un jeu de l’association ASEI, pour faire connaître les femmes en situation de handicap qui ont marqué les esprits.

Dans le cadre de la journée internationale des Droits de la Femme qui a eu lieu le 8 mars dernier, l’association ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Inclure) lance un jeu des 8 familles pour mettre à l’honneur le parcours exceptionnel des femmes en situation de handicap.

Une action qui met à l’honneur 32 femmes

Intitulé « Jeu 8 familles », le nouveau jeu de l’ASEI s’inspire de celui des 7 familles, mais il a un tout autre objectif. En effet, son but est de faire connaître les femmes en situation de handicap qui ont réussi dans la vie. C’est à l’aide de ses 8 familles que le jeu permet d’incarner les réussites de différentes femmes qui ont marqué les esprits dans différents domaines. Les 8 familles sont composées de la famille des peintres comme Frida Kahlo, la famille des actrices avec Jessica Alba, celle des auteures comme Agatha Christie, des musiciennes comme Britney Spears, des danseuses comme Sandra Benetti, des politiques comme Greta Thunberg, des scientifiques comme Marie Curie et enfin, celle des sportives avec Pascale Casanova.

Olivia Lévrier, la directrice générale déléguée de l’ASEI, explique l’importance de ce jeu : « Nous nous devions d’apporter une réponse à ce manque de modèles, notamment féminins. Montrer des femmes aux parcours inspirants, à des postes à responsabilités, c’est aider, en particulier les jeunes filles de plusieurs manières comme les aider à se projeter. Il faut les convaincre que rien n’est impossible, et leur faire prendre conscience qu’on peut toutes réussir ».

Lutter contre les discriminations

Le jeu s’inscrit dans une action de reconnaissance, mais également dans un programme de sensibilisation et de lutte contre les discriminations. Être une femme et être en situation de handicap implique bien souvent une double discrimination. C’est pour contrer cette « double peine », que l’association a choisi de célébrer et de mettre à l’honneur 32 femmes. Le but de ce jeu est donc d’opter pour une démarche de sensibilisation positive, avec la possibilité de découvrir le portrait de plusieurs femmes grâce aux cartes. Le jeu a été désigné, pensé et imaginé par les équipes de l’ASEI. Il faut noter que cette association s’illustre dans un combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité depuis 1950. Elle milite pour l’accompagnement et l’inclusion des personnes handicapées quel que soit leur âge.

Vous pouvez retrouver le Jeu des 8 familles de femmes en situation de handicap dans tous les établissements de l’ASEI et il est également possible de le télécharger et de l’imprimer gratuitement sur le site de l’association ou en cliquant ici.

Noémie Rochefeuille