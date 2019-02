Trophées Femmes en EA, ils fêtent déjà leurs 5 ans

Trophées Femmes en EA : En 2019, pour les 5 ans, la fonction achats mise à l’honneur

Le gouvernement d’Emmanuel Macron, sous l’égide de Sophie Cluzel, notre Secrétaire d’Etat auprès des personnes handicapées, a souhaité réformer la loi handicap pour permettre aux entreprises d’être davantage inclusives et aux personnes en situation de handicap d’être mieux intégrées dans le monde économique.

On oublie bien souvent que la fonction achats est porteuse de compétences vis-à-vis de ses fournisseurs ; c’est bien le virage qu’a entrepris de prendre Handiréseau en voulant mettre en avant lors des 5 ans des trophées femmes en EA, un trinôme client/EA et une femme en EA.

Cette nouvelle édition des Trophées Femmes en EA aura lieu le 5 mars au Ministère de l’Économie et des Finances de Bercy.

Cette année, la Médiation des entreprises dont l’objectif est de faciliter et fluidifier les relations entre entreprises clientes et leurs fournisseurs, devient partenaire des trophées femmes en EA.

Le développement des achats responsables sont une des priorités de la Médiation des entreprises. Au-delà de la résolution des litiges, le Médiateur des entreprises a pour mission de faire évoluer positivement et durablement les comportements, notamment grâce à la Charte « Relations fournisseurs responsables » et au Label « Relations fournisseurs et achats responsables », en partenariat avec le Conseil National des Achats (CNA).

La Charte signée par 1949 entreprises et acteurs publics, vise à inciter les acheteurs à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs, par le biais d’engagements pragmatiques. Le Label distingue les entreprises ou entités publiques ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs (source https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises )

La charte a d’ailleurs été signée par dix EA (Entreprises Adaptées) présentées par Handiréseau lors d’un Comité de Pilotage au Ministère de l’Economie et des Finances en 2017.

C’est la raison pour laquelle, et dans la droite ligne de ses valeurs, que la Médiation a souhaité devenir partenaire des Trophées femmes en EA pour ses 5 ans.

Rôle trop peu visible de l’acheteur en matière de professionnalisation de ses partenaires fournisseurs

La fonction achats porte souvent une image ingrate et bien éloignée des préoccupations de la fonction RH.

L’objectif de départ d’Handiréseau était de faire le lien entre fonction achat et fournisseurs du secteur du travail protégé et adapté.

Depuis plus de dix ans, nous facilitons les relations entre les Directions achat et les fournisseurs du secteur du Travail Protégé et Adapté.

En 2019, nous voulons permettre aux directions achats de faire connaitre leurs initiatives favorisant la professionnalisation de leurs fournisseurs.

En s’engageant aux côtés de leurs fournisseurs Entreprises Adaptées, elles favorisent la professionnalisation et le développement des compétences de leurs salariés dont celles des femmes des EA.

En proposant à leurs clients fidèles de présenter conjointement une femme en EA, les EA mettent en avant les initiatives de développement de leurs achats responsables des entreprises ordinaires classiques.

Nos partenaires entreprises et media

BNP PARIBAS, AG2R La Mondiale, ADP, Assystem, Schneider Electric sont fidèles aux trophées depuis le début de l’aventure. TOTAL rejoint les partenaires pour les 5 ans.

Handirect et Décision achats, nos partenaires media historiques ont été rejoints par le groupe Les Echos qui organise le Salon Handicap & achats responsables et pour qui les Entreprises Adaptées sont un dispositif majeur.

Photo : Le final et les lauréats des trophées 2018.