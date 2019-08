« Femme-Travail-Handicap », quatrième forum de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

Tous les indicateurs le confirment, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que celui des personnes valides, qu’en est-il pour les femmes en situation de handicap ? Viventelles une double discrimination du fait, d’être femme et handicapée ? Pourquoi travaillent-elles ? Comment s’effectue leur recherche d’emploi ? Comment se déroule leur carrière ? Pour débattre de ces questions, sous le parrainage éminent de Claudie Haigneré, Présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie, spationaute, ancienne ministre, l’Association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir rassemblera à la fois, des personnalités politiques comme Anne Hidalgo première adjointe au maire de Paris, Véronique Dubarry, adjointe chargée des personnes handicapées et Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité femme/homme, des universitaires ou professionnelles telles Pascale Molinier, maître de conférence au CNAM, Michela Marzano, philosophe et chercheuse au CNRS et Margaret Maruani, sociologue, directrice de recherche au CNRS, Fabienne Jegu , chef du pôle santé et handicap de la HALDE, mais également des femmes handicapées qui viendront témoigner lors des nombreuses tables rondes organisées tout au long de cette manifestation.

Cette journée d’échange sera ponctuée par les animations des clownanalystes » et un intermède musical d’Angélina Tezanou, artiste de renom.

Ouvert à tous, personnes handicapées, en activité ou en recherche d’emploi, professionnels du secteur médical, social, éducatif, représentants institutionnels et du monde de l’entreprise, ce forum sera clôturé par Nicole Ameline, Députée du Calvados, ancienne Ministre de la parité et de l’égalité

professionnelle.

Lieu : Mairie du 18e, 1, place Jules Joffrin, 75018 Paris – Accueil à partir de 8h30. La salle est équipée de boucles magnétiques, accessibilité assurée, transcription des débats en temps réel sur écran et en langue des signes.

Participation gratuite, inscriptions sur : fdfa.asso@free.fr Le programme est disponible sur le site de l’association : www.femmespourledire.asso.fr

L’association FDFA : Fondée en 2003 par Maudy PIOT, sa présidente actuelle, FDFA vise à promouvoir la citoyenneté des femmes handicapées dans la société, et ce, quel que soit leur handicap.