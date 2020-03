Favoriser les vacances en famille avec un enfant handicapé

Comme les autres, les parents d’enfants handicapés ont le souhait de partir en vacances en famille, de souffler, de rompre avec le quotidien, de découvrir de nouveaux horizons. Et pourtant, la majorité d’entre eux ne partent pas en vacances. Quand le projet de vacances se transforme en casse-tête… Pour la plupart des parents d’enfants handicapés, projet de vacances rime trop souvent avec difficultés à résoudre : trouver un hébergement adapté, organiser les temps de soins de l’enfant, difficultés d’adaptation de l’enfant dans un nouvel environnement sans repères, difficultés à concilier activités de la fratrie et rythme de l’enfant, difficultés à réellement trouver des temps de repos seul ou en couple… 41% des parents d’enfants handicapés déclarent, d’ailleurs, avoir dû interrompre prématurément un temps de vacances en raison des difficultés rencontrées, d’adaptation de l’enfant ou de surcroît de fatigue de l’un des parents. Et 43% d’entre eux déclarent inscrire, « par défaut », leur enfant handicapé en séjour de vacances adapté pour pouvoir bénéficier d’un temps de vacances avec le reste de la fratrie…

Face à cette situation aux nombreuses conséquences que l’on peut imaginer, le réseau PASSERELLES a pour but de favoriser le départ en vacances des familles ayant un enfant handicapé, en leur permettant de trouver, à proximité de leur lieu de vacances, un accueil à la journée, pour leur enfant handicapé et, le cas échéant, l’ensemble de la fratrie.

Très concrètement, le réseau PASSERELLES, c’est :

– Un réseau de structures d’accueil collectif de la petite enfance, de loisirs ou de vacances, volontaires pour accueillir, en plus de leur effectif habituel, un enfant handicapé et sa fratrie en vacances sur leur territoire. Il peut s’agir :

o d’établissements d’accueil du jeune enfant (halte‐garderie),

o d’accueils de loisirs sans hébergement,

o des clubs enfants au sein de villages de vacances ou de campings

o des centres de vacances.

– Une équipe technique, chargée de recueillir les demandes de parents ayant un enfant handicapé désireux de partir en vacances en famille. Cette équipe a pour but de :

o travailler avec la famille son projet de vacances,

o identifier les besoins de temps de répit lors du séjour,

o trouver la structure en capacité d’accueillir l’enfant,

o établir le lien entre la famille et la structure accueillante.

– Un réseau de professionnels-relais, en région, qui assurent le relais, sur le plan local, du dispositif, notamment pour rechercher les lieux d’accueil volontaires et, le cas échéant, en fonction des besoins, superviser les accueils pendant les temps de vacances, ou répondre aux difficultés rencontrées par les familles.

Une dynamique de partenariat

Ce projet innovant, sans précédent en termes d’organisation et d’ampleur dans notre pays, a vu le jour, grâce à un partenariat, entre :

– La Fédération Loisirs Pluriel, 1er réseau national d’accueil de loisirs et vacances pour enfants handicapés et valides, qui depuis 18 ans, gère un réseau de centres de loisirs accueillant à parité des enfants handicapés et valides dans des conditions toute particulières de qualité d’accueil et d’encadrement, et qui, depuis plusieurs années, expérimente ce dispositif au sein de son réseau.

– L’ANCV – Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, qui, dans le cadre du

développement de ses politiques sociales, a souhaité faire du départ en vacances des personnes en situation de handicap, l’une de ses priorités. Sensibilisée à la problématique du répit des aidants, l’ANCV, à l’initiative du partenariat, apporte un soutien financier conséquent et s’implique dans la construction stratégique et technique du dispositif.

– Le Groupe Mornay, acteur de référence de la protection sociale, très impliqué depuis des années dans le soutien et l’accompagnement des familles confrontées au handicap. Le lancement du Réseau Passerelles marque une nouvelle étape dans le partenariat qui unit Mornay à Loisirs Pluriel depuis 2008. Les centres de l’Association assurent en effet l’accueil de jour des enfants handicapés et de leur fratrie dans le cadre des séjours de vacances créés à l’initiative de Mornay pour les parents accompagnés d’enfants handicapés. L’ancienneté de ses relations avec Loisirs Pluriel et son expertise font de

– La Caisse nationale d’Allocations familiales dont la politique familiale a pour finalité essentielle d’aider les familles dans leur vie quotidienne mène une politique volontariste pour favoriser une meilleure intégration des enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil. Le partenariat et les subventions accordées à la fédération Loisirs Pluriel s’inscrit dans ces orientations.

Déjà près de 60 familles seront accompagnées, dans le cadre de ce dispositif, dès cet été, et l’objectif est d’atteindre le chiffre de 500 familles d’ici l’été 2012.