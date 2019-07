Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur

Thales et l’Université de Bretagne Occidentale ont signé un accord de collaboration visant à accompagner les étudiants et futurs étudiants de l’UBO, en situation de handicap, dans leur accès à l’enseignement supérieur et dans leur insertion professionnelle.

Cet accord s’articule autour de deux volets principaux : une aide financière de Thales Mission Insertion pour, notamment, favoriser la création de postes de travail accessibles dans les locaux de l’UBO, ainsi qu’un volet information, orientation et formation avec, entre autres, le développement de conditions de travail adaptées, de stages et de l’apprentissage au sein des établissements du groupe Thales implantés en Bretagne.

L’objectif clairement défini de cet accord est l’accompagnement des étudiants et futurs étudiants de l’UBO, en situation de handicap, dans leur accès à l’enseignement supérieur et dans leur insertion professionnelle.

Cet accord concerne trois établissements de Thales présents sur le Bassin d’emploi Bretagne ainsi que les établissements de l’UBO comprenant le pôle principal de Brest, les sites de Quimper et de Morlaix, les écoles internes (ESMISAB, IUFM, ENIB), instituts (IAE, EURIA, IPAG, IUEM) et les IUT.

Le programme définit quatre axes :

Axe 1 : accessibilité des postes de travail pour les étudiants. Par exemple : poste de travail accessible en bibliothèque ou équipement spécifique pour un étudiant en particulier, en raison de la lourdeur de

son handicap.

Axe 2 : un parcours pour chaque étudiant.

Thales participera à l’accompagnement individualisé des étudiants handicapés en partenariat avec l’Espace Handiversité de l’UBO.

Axe 3 : actions d’information et de sensibilisation, notamment en direction des établissements secondaires. Par exemple : des actions d’information des lycéens afin de leur faire connaître les possibilités d’accompagnement qui leur sont offertes, notamment à l’UBO et en entreprise lors de leur stage.

Axe 4 : accompagnement des étudiants dans le monde professionnel. Thales participera, dans le but de préparer une meilleure insertion professionnelle des futurs diplômés de l’UBO en situation de handicap, au parrainage, coaching individuel ou tutorat individualisé et personnalisé d’étudiants en situation de handicap, à la simulation d’entretiens d’embauche, et proposera des visites de ses établissements. L’entreprise s’investira dans l’aide à la formation en alternance mis en place par l’UBO dans certaines filières.

Afin d’accompagner la mise en oeuvre et le suivi de la présente convention, un comité de ressources a été créé. Il réunit des représentants de l’UBO et des établissements Thales et l’association Handi-Sup Bretagne. Thales et l’UBO ont décidé que cet accord serait ouvert à d’autres entreprises du bassin Bretagne qui, partageant les mêmes valeurs, souhaitent

travailler conjointement à la réalisation de l’objectif de la convention.