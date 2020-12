Fauteuils roulants et autobus: la métropole en avance sur la capitale

Listen to this article Listen to this article





Ça roule dans les autobus de la Société de transport de Montréal (STM) pour les personnes en fauteuil roulant. En plus du service de transport adapté, les personnes à mobilité réduite ont accès à de nombreux autobus réguliers de la STM depuis 2009. L’an dernier, sur 212 parcours réguliers, 155 permettaient l’accès aux fauteuils roulants en tout temps. De plus, 20 parcours de nuit offraient ce même service. Un autobus peut toutefois accueillir qu’un seul passager en fauteuil roulant à la fois. «C’est un travail de plusieurs années. C’est en 1992 qu’un document d’orientation pour rendre le transport en commun plus accessible a été déposé. Depuis ce temps, nous avons progressivement rendu le service accessible aux personnes à mobilité réduite en complémentarité avec le transport adapté», indique la porte-parole de la STM, Odile Paradis dans les colonnes de notre confrère Le Soleil.

La première démarche a été de commander des autobus à plancher bas dans les années 90. C’est la firme Novabus qui a été choisie pour fabriquer les nouveaux véhicules qui sont également utilisés à Québec et à Lévis. «Au début, les rampes qui étaient installées à l’arrière ne fonctionnaient pas bien. Il a fallu qu’une nouvelle rampe soit développée. C’est une rampe flip qui se déploie et qui est très fiable. Nous avons également apporté des correctifs à la première rampe qui fonctionne mieux maintenant», explique encore Mme Paradis. L’appui de la Ville de Montréal a été très important dans la réalisation du projet de permettre aux personnes en fauteuil roulant de monter à bord des autobus. «On a dû évaluer, revoir tous les arrêts d’autobus pour s’assurer qu’il était possible d’embarquer ou de débarquer en fauteuil roulant.

Etablir une procédure

Ces travaux relevaient des services de la Ville», a fait part Mme Paradis. Il y a eu également beaucoup de discussions avec les représentants des groupes de personnes à mobilité réduite afin d’établir un consensus sur le nouveau service. «L’hiver, lors des grosses tempêtes, les fauteuils roulants n’ont pas accès aux autobus. Une procédure dans ces cas a été clairement établie», a-t-elle précisé. La STM veut aussi rendre le métro accessible aux personnes à mobilité réduite en installant des ascenseurs dans plusieurs stations. Ces travaux pourraient coûter cher, car les stations construites dans les années 60 ne l’ont pas été en fonction des personnes handicapées.