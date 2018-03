Famille et handicap : Des soirées dédiées à Guyancourt

Des soirées-conférences pour aborder le thème Famille et handicap

Soutenir et accompagner les parents dans leur mission d’éducation : Tel est l’objectif de l’École des Parents de Guyancourt, service municipal mis en place au sein de la commune depuis 2001 ! Tout au long du premier semestre 2018, son équipe organise un cycle de soirées-conférences dédiées au thème : « L’enfant, la famille, le handicap ».

Parmi les différents sujets évoqués : les procédures administratives, l’arrivée du handicap, l’impact sur la fratrie, le désir d’enfant pour les parents en situation de handicap, l’adolescence étape déterminante dans le développement de l’enfant, et la perte d’autonomie des grands-parents.

Ces soirées s’adressent aux parents d’enfants handicapés, mais aussi aux parents eux-mêmes en situation de handicap, ainsi qu’à toute famille concernée de près ou de loin par le handicap ou une situation handicapante.

« Tout au long de son histoire, la famille est amenée à vivre des expériences qui peuvent la renforcer ou la fragiliser, commentent les organisateurs. C’est ainsi que l’École des Parents de Guyancourt a souhaité proposer, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des parents dans l’éducation des enfants, un cycle regroupant plusieurs soirées sur le thème famille et handicap. À travers différentes rencontres d’échanges, d’information et de partage d’expériences, parents et professionnels pourront aborder différentes thématiques liées au handicap ».

Handicap et scolarisation : informations sur les procédures

Mardi 20 mars 2018 à 18 h 30

Espace Yves-Montand – rue Neil-Armstrong

Gratuit sur réservation au 01 30 48 33 90

Être en situation de handicap et bien vivre sa maternité, sa paternité

Mardi 27 mars 2018 à 20 h 30

Espace Yves-Montand – rue Neil-Armstrong

Gratuit sur réservation au 01 30 48 33 90

La fratrie et le handicap

Mercredi 11 avril 2018 à 20 h 30

Maison de quartier Joseph-Kosma – place Jacques-Brel

Gratuit sur réservation au 01 30 48 33 90

Adolescence et handicap : une transition délicate

Les mardis 15, 22 et 29 mai 2018 à 20 h 30

La Boutique des Parents

2, bis rue du Moulin

Renseignements au 01 30 48 33 90

L’École des Parents de Guyancourt anime également deux permanences d’accueil :



Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : Le LAEP 1, 2, 3 soleil

Ce lieu d’accueil enfants-parents s’adresse prioritairement aux familles ayant un enfant en situation de handicap (0/5 ans). C’est un espace de vie dédié au jeu, à la socialisation et à l’échange. Les enfants peuvent y jouer, partager, s’éveiller, en expérimentant la distance avec leurs parents en toute sécurité. Les parents ont la possibilité, dans un climat convivial, de se poser, se rencontrer et passer un moment privilégié avec leur enfant. Des professionnels spécialisés sont à l’écoute des éventuelles interrogations et préoccupations du quotidien (sommeil, alimentation, colère, mode de garde…).

Informations pratiques :

Lundi de 9 h à 11 h 30 ; un samedi sur deux de 10 h à 12 h.

42, rue du Moulin-Renard – quartier du Pont du Routoir

Tél. : 01 30 57 17 65

Gratuit – Sans rendez-vous

Médiation familiale

La dépendance et la perte d’autonomie d’un parent malade, vieillissant, en fin de vie, confronte la fratrie à des prises de décisions concernant son maintien à domicile et ses conditions de prise en charge ou le choix d’un hébergement. La médiation familiale peut vous accueillir pour aborder ces questions. Les médiateurs familiaux de l’Association Père Mère Enfant Médiation ont reçu une formation spécifique à ces thématiques. Ils travaillent en lien avec des notaires.

Informations pratiques : Tous les jeudis après-midi à partir de 14h

La Boutique des Parents

2, bis rue du Moulin

Sur rendez-vous au 01 30 21 75 55

Pour plus d’informations sur les soirées-conférences famille et handicap rendez-vous sur le site de la Ville de Guyancourt.