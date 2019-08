Sorti le 14 novembre 2013, l’ouvrage « Famille, culture et handicap » de Régine Scelles évoque les interactions culturelles et familiales qui se développent autour du thème du handicap, tout en étudiant les différences qui peuvent exister d’une déficience à l’autre, au sein d’un même pays.

« Le handicap est interrogé par la culture, tout comme il interroge la culture de manière spécifique. Comment la culture influence-t-elle les pratiques de soin, d’accompagnement et de traitement des situations de handicap, pour le sujet et le groupe familial ?

Le traumatisme que génère le handicap affecte les liens aux autres, et plus particulièrement les liens entre enfants de la famille et entre les enfants et chacun des parents. Dans ces situations, la culture offre au sujet une manière de penser, de rêver, de fantasmer à propos des multiples expressions de la vulnérabilité humaine que représente le handicap. Elle propose ou impose un cadre pour affronter la réalité des pathologies et ses conséquences. L’ambition de ce livre est de comprendre les processus qui donnent à la culture tantôt des fonctions protectrices, tantôt aliénantes et traumatiques face au handicap d’un membre de la famille.

Les auteurs, praticiens et chercheurs de multiples disciplines des sciences humaines et sociales et de divers pays, questionnent les différences culturelles qui peuvent aussi exister au sein d’un même pays, interrogent l’existence d’une culture qui serait propre à une déficience, comme la cécité ou la surdité. Ils réfléchissent aux situations cliniques qui conduisent des psychothérapeutes, des psychologues cliniciens, ainsi que tous les professionnels actifs dans le champ du handicap, à travailler avec des familles d’une autre culture que la leur, parfois dans des langues qu’ils ne comprennent pas bien ou pas du tout ».

Ce livre est issu du 7e séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap (siiclha).

Il a été co-écrit par Régine Scelles, Alain BLANC, Drina CANDILIS-HUISMAN, Albert CICCONE, Yolande GOVINDAMA, Marie-eve HOFFET-GACHELIN, Simone KORFF-SAUSSE, Monia LATROUITE-MA, Marion MECARELLI, Sylvain MISSONNIER, Genevieve PIERART, Roger SALBREUX, Denis VAGINAY, Jean-pierre WARNIER, Desire Marie Patrice YAMEOGO