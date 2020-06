Faits-divers: un policier aveugle reprend du service à Charleroi

Il avait tenté de se donner la mort voilà trois ans. A la suite de quoi, il était devenu aveugle. Depuis, Stacy a décidé de se battre pour reprendre sa place dans la vie et son poste à la Police de Charleroi.



Voilà presqu’un an et demi que Stacy travaille de nouveau pour la Police de Charleroi. Aujourd’hui, il est épanoui malgré que les interventions sur le terrain lui manquent. Sa chienne, Elsa, ne le quitte plus d’une semelle et le guide sur tous ses trajets. « J’aimerais, explique t’il sur RTL-infos, montrer aux autres personnes avec un handicap qu’il est possible de réussir aussi bien, voire mieux sa vie, qu’une personne valide ». Devant son PC, se trouve une batterie braille. C’est grâce à cela qu’il est capable d’accomplir de plus en plus de tâches. Il ne part plus en intervention, bien-sûr, mais il a de plus en plus de responsabilités. “Après ma tentative de suicide, j’avais deux possibilités. Soit je tentais une seconde fois de me donner la mort, soit je me battais pour revenir. […] Je sais que j’ai fait du mal à ma famille et à mes amis. J’ai aussi lutté pour eux”, confie-t-il.