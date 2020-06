Faits-divers: il meurt pour avoir refusé de se rendre au zoo…

C’est le quotidien Bild qui a révélé l’affaire. Thomas Lessmann, un citoyen allemand, pesant deux cent-trente kilos est mort après avoir refusé de se rendre au zoo pour y passer une radio, l’hôpital local ne disposant pas d’un appareil adapté à sa taille. Une affaire qui pose la question de l’égalité des soins pour les obèses. L’homme disait se sentir mal depuis quelques temps. Après avoir été victime de plusieurs évanouissements, il avait décidé de se rendre, le 21 septembre dernier, à l’hôpital universitaire d’Eppendorf, à Hambourg, pour passer une série d’examens. Malheureusement, l’établissement ne disposant pas d’un appareil de radiographie suffisamment large pour lui., les médecins lui suggèrent de se rendre au zoo local, équipé d’un appareil permettant de radiographier les animaux.

Vexé, le patient refuse de s’y rendre, s’estimant victime d’une insupportable humiliation. Il décédera treize jours plus tard, sans que les causes du décès soient connues. « Sa veuve, Petra a déclaré au quotidien Bild : ” C’est comme s’ils avaient voulu se moquer de nous”. L’hôpital s’est excusé de la façon expéditive avec laquelle le patient avait été dirigé vers le zoo, une porte-parole reconnaissant « qu’il est vexant pour les patients et leurs familles lorsqu’on les renvoient vers des services vétérinaires ». Pour l’association française «SOS Obèses et surpoids», cette affiare est l’llustration des inégalités de traitement dont sont victimes les personnes obèses: « Ce genre de cas arrive également en France. Les hôpitaux ne sont en général pas assez équipés pour s’occuper des personnes obèses. Ils manquent de lits et de tables d’opérations adéquats. »