Faits-divers: il avait profité du handicap de sa femme pour agresser sa fille

Sa fille l’accuse d’atteintes sexuelles. Il aurait profité du handicap de son épouse pour s’en prendre à elle. L’homme a reconnu les faits mais ne s’est pas présenté hier au tribunal de Bethune (Nord).

Ce n’est pas la première fois qu’Alain C. est convoqué au tribunal. Mais à chaque fois, ile procès avait été renvoyé, l’homme refusant de se soumettre aux expertises. Cette fois, c’en était trop : plus question de remettre le jugement d’une affaire qui remonte à 2001…

Sa fille avait porté plainte, l’accusant d’avoir pratiqué des caresses sur sa poitrine. Elle n’était pas à l’audience mais à l’époque, elle avait raconté aux policiers qu’elle subissait les insultes de son frère, qui l’accusait d’être responsable du décès de sa mère. En réalité, la jeune fille vivait en famille d’accueil, placée depuis une dizaine d’années à cause de l’alcoolisme envahissant de ses parents. Mais au fil des années, un droit de visite avait été aménagé et c’est au cours d’un week-end à Hénin-Beaumont que l’agression aurait eu lieu.

En 1999, sa mère avait été victime d’un grave accident des suites duquel elle devait décéder, trois ans plus tard. Heurtée par un train, elle avait dû subi l’amputation d’une jambe et passait ses nuits au rez-de-chaussée, sur un lit d’hôpital. Le père en aurait profité pour aller « direct sur elle ». L’individu avait alors reconnu les faits mais d’une manière qualifiée d'”expéditive” par les policiers, semblant pressé d’en finir ». Il n’avait semblé frappé que par une remarque de sa fille : « Dis la vérité, pour la mémoire de maman ! » mais n’avait pas été en mesure d’expliquer ses gestes.

Le procureur a dépeint hier « une famille pathologique, où les huit enfants ont été placés”. “Sa fille a déposé plainte tardivement, a t’il précisé, car elle avait peur que son père aille en prison. Plusieurs membres de la fratrie sont contre elle. » L’une de ses soeurs assure que ses accusations ne sont que vengeance à cause d’une carte téléphonique refusée. Ce que nie l’adolescente.

Me Bourgois, l’avocat d’Alain C., jugeait pour sa part sévèrement son client : « Il est déficient, frustre, limité, ne sait écrire que sa signature. Il ne savait même plus dire combien il avait d’enfants. » Quant à donner leurs dates de naissance, « il avait dû sortir le livret de famille ».

Verdict: un an de prison dont 9 avec sursis.

(Source Nord-Eclair)