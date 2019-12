Faites avancez la cause du handicap !

L’Ocirp* a créé en 2008 le Prix Acteurs Économiques & Handicap valorisant les initiatives innovantes de ceux qui œuvrent pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la société. L’appel à

candidature, auprès des entreprises privées, publiques, des associations et des coopératives est ouvert. Le dépôt des dossiers s’effectue dorénavant en ligne sur le nouveau site internet exempleasuivre.fr jusqu’au 6 avril.

L’Ocirp, réunissant une trentaine d’organismes de prévoyance, propose une réponse solidaire à un problème familial et personnel. D’une part, avec sa garantie « OCIRPHANDICAP », qui assure déjà à 500 000 parents salariés, une sécurité

financière à vie pour leurs enfants handicapés. Et d’autre part, avec le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap qui a pour vocation de valoriser l’engagement, donner l’exemple et partager les bonnes pratiques. Huit trophées et le coup de coeur du Jury remis par les partenaires fondateurs. Présidée par Axel Kahn, cette 5e édition valorise les actions présentées suivant huit thématiques : Accessibilité, Accompagnement social et/ou médical personnalisé, Citoyenneté, Formation, sensibilisation et communication, Innovation et nouvelles technologies, Insertion et maintien dans l’emploi, Parcours scolaire et enseignement, Sport.

Dépôser candidature des candidatures en ligne

Toutes les entreprises privées, grands groupes ou TPE/PME, les entreprises ou administrations publiques et parapubliques, les coopératives, mutuelles ou associations, sont invités à concourir dès maintenant en ligne. La date limite de remise des dossiers est fixée au 6 avril pour des actions en cours entre le 1er janvier 2011 et le 6 avril 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le nouveau site officiel du Prix Acteurs Économiques & Handicap : www.exempleasuivre.fr

* L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance.