Grâce au concours de trois associations et des trois agents formés à la langue des signes pour l’occasion, les Hôtels des impôts du département des Côtes d’Armor organiseront des permanences pour personnes sourdes et les malentendantes à la fin du mois de mai. À Dinan, le vendredi 29, de 9h30 à 12h. À Guingamp, mercredi 20, de 9h30 à 12h. À Lannion, mercredi 27, de 13h30 à 16h30. À Saint-Brieuc, le mercredi 27, de 13h30 à 16h30, et le vendredi 29, de 9h30 à 12h.