Faire du bruit pour se faire entendre

L’association Unis-Sons organisera en septembre le premier festival musical Unis-Sons, à Laval.

Lauréate d’un des prix Initiatives Solidaires offert par Ouest-France, elle veut “faire du bruit pour changer le regard des gens”. En septembre, l’association organisera un festival musical festif à Mayenne, pour changer le regard des gens sur le handicap.

Ils sont nombreux dans l’association, à avoir participé, comme Matthieu Legeay son président, à des colonies l’été avec des enfants handicapés. “On voulait faire quelque chose pour changer le regard des gens sur le handicap. Les débats, les colloques, ça n’attire qu’un public averti. Nous, on préfère organiser un festival musical, quelque chose où l’on vient d’abord pour s’amuser, mais qui soit tenu en grande partie par des personnes handicapées, et dont les bénéfices seraient reversés à des associations oeuvrant dans ce domaine. » explique t’il dans les colonnes de Ouest France.

Le festival était en projet depuis longtemps, l’association a été officiellement créée en septembre dernier. Elle compte aujourd’hui une trentaine de personnes, « et plein de personnes-ressources que l’on peut mobiliser à côté ». Pourquoi la soirée aura-t-elle lieu à Laval ? « L’association compte beaucoup de gens de l’Ouest, le noyau dur est ici », continue le président. Lui-même est Lavallois d’origine, même s’il s’est expatrié à Rennes pour ses études de mathématiques.

« En plus, ce festival sera l’occasion de montrer que l’on peut avoir des projets très innovants en Mayenne. » L’espoir des membres de l’association : avoir suffisamment de succès pour se permettre de l’organiser chaque année. « Mais déjà, on veut que pour la première édition, tous les publics puissent se mélanger et faire la fête. »

Fête sans excès, d’ailleurs, les organisateurs restant logiques jusqu’au bout. « On peut naître handicapé, on peut aussi le devenir. Pour éviter cela, il n’y aura pas de vente d’alcool ce soir la, car on ne veut pas qu’il y ait d’accident de la route ensuite. Des bouchons d’oreilles seront aussi distribués, pour prévenir la surdité. »

Pour sensibiliser les fêtards au handicap, 1 000 m2 d’expositions sur le handicap seront installés dans la salle.

(Source Ouest France)