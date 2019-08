Faire de la différence une force de réussite

Lundi 14 décembre 2009 au stade Jean Bouin à Issy‐les‐Moulineaux, aura lieu à 20h30, le match de football entre une sélection Ile‐de‐France de Football Adapté et l’équipe Foot du Monde. Du foot solidaire et citoyen sur pelouse synthétique pour montrer une fois de plus comment saisir, connaître et apprécier la différence ! Après l’annonce du CIO concernant l’intégration du Sport Adapté aux prochains Jeux de Londres, cet événement est également l’occasion de découvrir un sport trop peu connu : le football adapté. L’Equipe de Foot du Monde : vieille de 20 ans et regroupant des journalistes de la presse parisienne comme Etienne Bonamy de L’Equipe ou Christophe Josse de Canal+ mais aussi les reporters de Stade2 comme Arnaud Romera, Thierry Adam, Claude Eymard ou Alain Vernon, Foot du Monde se présentera aussi avec ses ex‐pros Omar da Fonseca et Bernard Diomède, le champion du Monde 98.