Facil’iti remporte la médaille d’argent de la Transformation Sociétale

Facil’iti, dispositif innovant pour l’accessibilité numérique installé en mai dernier sur le site internet d’Handirect, a à nouveau été remarqué très positivement ! En effet, l’agence Iti communication, créatrice de ce nouveau concept a remporté en juillet dernier la médaille d’argent de la Transformation Sociétale au concours national de l’Innovation Digitale 2015. « Ce prix ne fait que conforter la volonté de notre société de participer à l’évolution des usages numériques et d’investir toujours plus dans le développement de notre activité au service des exclus du web », a commenté l’équipe d’Iti Communication. Le jury, composé de sociétés de renommée internationale (Facebook, La Poste, FigaroMédias, Renault, M6 Publicité…), a récompensé l’innovation à la fois technologique mais aussi sociétale que représente la solution d’accessibilité FACIL’iti.

Lancé début 2015 par Iti Communication, agence de communication engagée pour l’accessibilité numérique, FACIL’iti est un outil numérique destiné à rendre accessible à tous l’ensemble des sites internet et intranet en s’adaptant à de nombreux types de handicaps. Il a été mis au point après trois ans de recherches et de tests en lien étroit avec des internautes et des associations représentant les personnes en situation de handicap. Après installation sur un site, Facil’iti permet d’adapter spontanément chacune des pages susceptibles d’être parcourues par les internautes. À travers 13 fonctionnalités différentes, FACIL’iti répond actuellement à 11 formes de handicaps liés à la vision, aux mouvements et aux aptitudes cognitives : arthrose, tremblements, daltonisme, dyslexie… Vous pouvez tester Facil’iti directement sur le site d’Handirect en cliquant sur le logo présent en haut à droite sur la page d’accueil de notre site internet ou en cliquant sur ce lien: https://ws.facil-iti.com/

Plus d’infos sur : www.facil-iti.com