Facil’iti : le nouvel outil de l’accessibilité numérique est lancé

Lutter contre l’e-exclusion. Tel est l’objectif de Facil’iti, outil permettant de rendre le numérique accessible à toute personne souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou cognitif en adaptant le contenu des sites internet équipés de différentes manières : agrandissement des zones cliquables pour une personne atteinte de tremblements, adaptation du design pour un senior, grossissement des polices pour une personne malvoyante, changements de couleurs… Gratuit pour les utilisateurs, Facil’iti fonctionne sur tous les supports numériques et s’adapte automatiquement à tout type de site. Il prend en compte de nombreuses pathologies : presbytie, arthrose, maladie de Wilson, tremblements essentiels, cataracte, DMLA, épilepsie photosensible, sclérose en plaques, dyslexie, daltonisme… Une vidéo de présentation est à découvrir sur You tube. Plus d’infos : www.facil-iti.com