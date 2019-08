Faciliter la formation et l’emploi des personnes déficientes auditives

Comment accéder à la qualification et à l’emploi quand on est atteint de surdité ? Comment intégrer une personne déficiente auditive quand on est organisme de formation, employeur, acteur de l’insertion… ? L’Urapeda Pays de la Loire propose des solutions pour faciliter l’intégration et faire bouger les représentations.

Handicap invisible, la surdité se caractérise par une difficulté, voire une impossibilité, à percevoir et localiser les sons et la parole. De plus, selon l’âge auquel elle survient et son degré, la surdité n’a pas les mêmes conséquences. C’est donc d’abord un handicap de communication qui entrave la bonne réception et la compréhension de certains messages et peut également rendre difficile la possibilité d’en émettre. Les profils de communication sont variés : certaines personnes utilisent la Langue des signes française (LSF), d’autres le Langage parlé complété (LPC), d’autres un mélange de français et de LSF (le français signé). Certaines parlent (plus ou moins bien), d’autres pas ou de manière difficilement compréhensible. Certaines lisent sur les lèvres mais ne pourront pas grâce à cela comprendre plus de 30 % des messages. Certaines sont à l’aise avec le français écrit, mais un nombre important éprouve des difficultés pour comprendre ou écrire un texte.

Pour faciliter l’intégration des personnes déficientes auditives, l’Union régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs Pays de la Loire (Urapeda) développe des services leur permettant l’accès aux études supérieures, à l’emploi, à la formation professionnelle, initiale ou continue et intervient également tout au long de la vie professionnelle. Sa mission se tourne aussi vers la structure qui accueille la personne déficiente auditive, car l’expérience montre qu’il est nécessaire d’agir sur et pour l’environnement afin de réussir l’intégration et le maintien dans l’emploi. Sensibilisation à la surdité, aide humaine à la communication, conseil et veille en matière d’intégration ou de maintien dans l’emploi, médiation, sont autant d’appuis proposés par l’Urapeda au bénéficiaire et à la structure qui l’accompagne ou qui l’intègre : entreprise, organisme de formation, Cap emploi… En situation de formation, l’Urapeda propose un soutien et des conseils à l’équipe pédagogique et aux formateurs. L’adaptation des modalités et des supports de formation reste également un axe important.

Une complémentarité de financements indispensable

Les financements de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) permettent une prise en charge des interventions relevant de l’accès à l’emploi ou la formation professionnelle ou du maintien dans l’emploi. Partenaire des Cap emploi, des Services d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth), des coordinateurs départementaux du dispositif régional de l’apprentissage pour les jeunes handicapés, des employeurs et des organismes de formation, l’Urapeda a mis en oeuvre au cours de l’année 2008 plus de 13 500 heures de prestations de compensation de la surdité auprès de plus de 400 personnes différentes.

Le concours du Fonds social européen, couplé avec un financement du Conseil régional, permet à l’Urapeda, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques d’accueil, d’information, d’orientation et de soutien psychologique de ce public et, d’autre part, de réaliser un travail de fond auprès des acteurs de l’emploi et de l’insertion pour les sensibiliser à la surdité et rendre leurs actions accessibles à ce public. Au cours de l’année 2008, ce sont ainsi 105 nouvelles personnes déficientes auditives qui ont été accueillies et plus de 80 structures sensibilisées.

