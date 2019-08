Face aux critiques, l’OMS veut analyser sa campagne contre la grippe A

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) va revenir sur sa gestion de la crise de la grippe A. Elle a mis en place pour ce faire un collectif d’experts hier, 12 avril, à Genève. Ce collectif de 29 membres aura pour mission d’analyser le déroulement de cette campagne et rendra un rapport et des recommandations en janvier prochain. L’OMS est mise en cause pour avoir exagéré, selon ses critiques, la menace de pandémie sous l’influence des laboratoires pharmaceutiques. Lesquels ont à cette occasion vendu des masses énormes de doses de vaccinsà des pays soucieux de concevoir des plans de grande ampleur pour protéger leur population.

Or la grippe A, avec 17 770 décès confirmés dans 213 pays s’est révélée beaucoup moins grave et mortelle qu’une grippe saisonnière.

Les dirigeants de l’OMS expliquent que les décisions sur la grippe A ont été prises alors que la grippe H5N1 (dite « aviaire »), très virulente et mortelle dans 60 % des cas, avait marqué les esprits. Un autre responsable de l’organisation, Keiji Fukuda, a reconnu qu’il y avait eu de la confusion dans la communication de l’organisation sur le virus et l’épidémie. Mais le virus était atypique, touchant plutôt les jeunes et non pas les plus âgées comme une grippe saisonnière.

Ainsi, la déclaration de « pandémie » faite par l’OMS traduit en fait la progression géographique et l’extension mondiale d’un virus, pas son degré de gravité. Cette confusion, aggravée par le traitement alarmiste dans la presse contribué à un climat de panique. D’autant qu’il est très difficile d’évaluer rapidement la dangerosité d’un virus.

Les experts sollicités par l’OMS rendront leurs conclusions en janvier prochain. Margaret Chan, directrice de l’OMS, a déclaré souhaiter « une enquête franche, critique, transparente, crédible et indépendante de notre performance ».

(Source: Viva)