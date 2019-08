Face à Bordeaux

La Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) Bordeaux lance officiellement ses actions. L’objectif est de permettre aux entreprises d’agir concrètement pour lutter contre les exclusions et les discriminations de toutes sortes, dans la région Aquitaine. Le club bordelais de la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) est crée depuis novembre 2009. Il est présidé par Dominique Joie, responsable de Cofely Sud-Ouest et dirigé par Emmanuel Chasseriaud. Aujourd’hui, fort de l’arrivée de ce directeur, il lance officiellement son programme d’actions.

Les premières actions 2010 sont de plusieurs ordres :

· L’égalité des chances et Le Plan pour l’Egalité de traitement : sensibilisation des entreprises et signatures de 60 chartes,

· L’accueil de 20 jeunes en alternance dans des entreprises de la région,

· L’aide aux jeunes diplômés afin d’accéder à un premier emploi,

· L’accompagnement des publics handicapés,

· Le soutien aux structures d’insertion par l’économie afin d’aider leur salarié à sortir de leur parcours,

· Le parrainage des publics en difficulté pour une remise à l’emploi plus efficace,

· L’accompagnement vers l’emploi des enfants de Harki.

Ces actions devraient concerner une centaine de bénéficiaires en 2010 et mobiliser une

soixantaine d’entreprises.

Pour mettre en place ces actions, de nombreuses entreprises sont déjà actives au côté de FACE Bordeaux : Cofely, Manpower, Sita Sud Ouest, Vinci Construction, AG2R, SCREG, European Projects Developpment, Ambiance, EDF, l’Armée de Terre, La Lyonnaise des Eaux, ERDF GRDF. Elles ont à coeur de prendre part dans les différentes actions pour lutter efficacement contre les discriminations et oeuvrer pour la remise à l’emploi sur leur territoire. Le club FACE Bordeaux est le 39ème club ouvert en France. Après FACE Pyrénées Atlantiques (Pau et Biarritz) et FACE Grand Toulouse, cette nouvelle implantation vient compléter le maillage territorial déjà bien en place dans le Sud ouest de la France.

Le lancement du club FACE Bordeaux aura lieu en présence de :

• Alain JUPPÉ Maire de Bordeaux, 1er Vice-Président de la CUB

• Gérard MESTRALLET Président de la Fondation FACE et PDG de GDF SUEZ

• Dominique JOIE Président du Club FACE Bordeaux

◦ Emmanuel CHASSERIAUD Directeur du Club FACE Bordeaux

Le club FACE Bordeaux bénéficie du soutien de /

– La Ville de Bordeaux,

– La Maison de l’Emploi de Bordeaux,

– La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,

– L’ACSÉ (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances),

– et des entreprises locales déjà mobilisées.

Le “lancement” aura lieu le vendredi 21 mai à 15h dans les salons de l’Hôtel de Ville Place Pey Berland

33000 Bordeaux



A propos de FACE

Forte d’un réseau de 3500 entreprises, la Fondation Agir Contre l’Exclusion, Fondation reconnue d’utilité publique, créée en 1993, est présidée par Gérard Mestrallet, PDG de GDF-Suez. Depuis 16 ans, FACE mobilise et accompagne les entreprises dans la prise en compte de leur diversité et de leur environnement. La mission de FACE est de trois ordres : lutter contre les exclusions, promouvoir l’égalité des chances et de privilégier la mixité sociale au sein de l’entreprise, assurer l’interface entre les entreprises, leurs dirigeants et leurs collaborateurs, et les partenaires associatifs locaux.

Pour plus d’informations sur FACE, visitez le site www.fondationface.org