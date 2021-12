Fabrication du Beaufort : Visite accessible à la Coopérative du Beaufortain

Ecouter article Ecouter article





Venez découvrir la fabrication du Beaufort au sein de la Coopérative laitière du Beaufortain ! Une visite ouverte à tous les publics et accessible aux visiteurs en situation de handicap.

Créée en 1961 par un groupe d’agriculteurs, la Coopérative laitière du Beaufortain est aujourd’hui le premier producteur de Beaufort avec un quart de la production nationale. Elle regroupe 184 agriculteurs, transforme près de 14 millions de litres de lait par an, et fabrique plus de 30 000 meules chaque année, stockées ensuite dans ses 41 caves d’affinage. C’est tout cet univers que vous pourrez découvrir à travers le parcours de visite mis en place par la coopérative pour expliquer le fonctionnement de la fabrication du Beaufort, de A à Z, de ce célèbre fromage qui se présente sous la forme d’une meule pesant environ 40 kg !

Un circuit adapté au handicap

Le circuit de visite libre peut se faire aux horaires d’ouverture du magasin. Il comporte de nombreux outils pédagogiques pour petits et grands : film, maquette, panneau, vue sur la salle de fabrication… Objectif : rendre la visite dynamique et passionnante et permettre à tous de comprendre le fonctionnement de la filière, de l’agriculteur jusqu’au consommateur. Ces différents supports peuvent faciliter la visite des personnes en situation de handicap intellectuel. Par ailleurs, la visite est totalement accessible aux personnes en situation de handicap moteur grâce à des plans inclinés et un ascenseur pour monter à l’étage. Concernant le handicap auditif, des appareils d’aide auditive sont disponibles à l’accueil sur demande. Des fiches synthèses en braille sont également proposées aux personnes en situation de handicap visuel. Les toilettes sont accessibles. Quant au parking, il y en a un à proximité, ainsi qu’une place de stationnement réservée PMR au pied de la Coopérative.

Visites guidées, dégustations et ateliers

En complément de la visite libre, et moyennant un petit supplément, il est aussi possible de participer à une visite guidée des caves d’affinage ainsi qu’à des dégustations accompagnées de projections de films. Des ateliers pédagogiques sont proposés aux enfants de 3 à 16 ans, en groupe (scolaires, centres de loisirs…) et sur réservation préalable.

La Coopérative du Beaufortain dispose de la marque Tourisme et handicap pour les quatre familles de handicap.

Pratique

Coopérative laitière du Beaufortain, 234 Av. du Capitaine Bulle, 73270 Beaufort

Site web : https://www.cooperative-de-beaufort.com/

Tél. 04 79 38 33 62

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com