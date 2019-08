F.O estime que les AFD doivent rester couvertes par la Sécu

Dans sa lettre d’information du 5 juin, le syndicat Force ouvrière « met en garde sur la proposition formulée par la Mutualité française lors de son congrès de Bordeaux, consistant à revendiquer la gestion des affections longue durée (ALD) qui sont toujours prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale ». L’inquiétude de la confédération syndicale s’alimente des déclarations du Président de la République lors de ce congrès qui lui « semble cautionner l’ouverture du “marché” des ALD à la sphère privée » et être « une remise en cause radicale du principe de solidarité sur lequel est fondée la Sécurité sociale ». F.O souligne en outre que de telles orientations « transfèreraient la charge du financement aux malades qui ne seraient plus couverts par la Sécurité sociale » En savoir plus www.force-ouvriere.fr