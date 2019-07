Extraits de vie sur la toile

« Le handicap stimule le délire littéraire » : Telle est la devise d’Antoine, jeune homme de 25 ans porteur d’un handicap de type moteur cérébral et auteur du blog « writing&living ». Passionné d’écriture, il y fait part en toute franchise de son quotidien, de ses joies et ses peines, et de ses réflexions profondes ou légères sur la vie. « Je raconte ma vie réelle sans tabou et je décris mon existence houleuse avec une écriture sulfureuse et provocatrice. Un style que j’assume entièrement car être handicapé ne veut pas dire s’enfermer dans une bulle de mal-être coupable. Je profite de la vie, peut-être trop. J’ai des ambitions qui dépassent mon inspiration débordante et je veux en faire profiter un maximum de personnes, handicapées ou non ». www.writtingandliving.com