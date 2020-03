Expulsion d’un enfant kosovar polyhandicapé : vive condamnation du PS – AFP

PARIS, 8 mai 2010 (AFP) – Le Parti socialiste a “condamné vivement” samedi soir l’expulsion d’un enfant kosovar polyhandicapé qui était soigné en Moselle et a “demandé solennellement au gouvernement de revenir sur sa décision”. Dans un communiqué, le PS estime que “cette expulsion est une honte qui illustre une politique du chiffre, inhumaine et aveugle, où les statistiques de reconduite à la frontière comptent plus que l’avenir d’un enfant gravement malade”.

Le Parti socialiste “demande solennellement au gouvernement de revenir sur cette décision et d’accueillir sur notre territoire ce jeune malade et sa famille”.

Il souligne que cet enfant de 15 ans “atteint d’une maladie dégénérative très handicapante a été brutalement renvoyé dans son pays où il n y a aucune possibilité de traitement efficace”.

Vivant clandestinement en France depuis 2009, il a été expulsé avec ses parents début mai alors qu’il était soigné à Freyming-Merlebach (Moselle), a-t-on appris vendredi auprès de l’Association des paralysés de France (APF).

La directrice du cabinet du préfet de la Lorraine, Elisabeth Castellotti, a affirmé de son côté que “le médecin-inspecteur de la Ddass a certifié que l’enfant polyhandicapé pouvait recevoir dans son pays d’origine le même traitement qu’en France”.

eb/mad/sd