Expulsés au Kosovo, un adolescent polyhandicapé et sa famille reviennent en France

METZ, (AFP) – Un adolescent kosovar polyhandicapé et sa famille, expulsés en 2010 au Kosovo mais autorisés récemment à revenir en Lorraine où ils s’étaient installés clandestinement en 2009, doivent arriver jeudi à Metz en provenance de Pristina.

Le ministère de l’Intérieur avait autorisé la semaine dernière le retour d’Ardi Vrenezi, 16 ans, et lui avait accordé un visa. Ardi, ses parents, son frère et sa soeur âgés de respectivement 18 et 14 ans doivent atterrir “vers 17H00 sur un aéroport près de Metz à bord d’un avion médicalisé car l’adolescent est lourdement handicapé et difficilement transportable”, a précisé Joëlle Lang, membre d’un comité de soutien au jeune Kosovar.

L’appareil, à bord duquel doit également se trouver du personnel soignant, est attendu sur la base militaire de Metz-Frescaty, près d’Augny (Moselle), a ajouté une source proche du dossier.

Le jeune Kosovar et sa famille doivent ensuite être transportés en ambulance vers un institut d’éducation motrice de Freyming-Merlebach (Moselle) d’où Ardi avait été expulsé le 4 mai 2010 après y avoir été soigné pendant plusieurs mois, a encore dit cette source. L’adolescent, ses parents, son frère et sa soeur avaient alors été emmenés par une trentaine de gendarmes qui avaient fait irruption, munis dune décision préfectorale dexpulsion, devant le personnel soignant choqué et impuissant.

Cette expulsion avait provoqué la mobilisation du Réseau éducation sans frontières, de l’Association des paralysés de France et d’autres associations, le lancement d’une pétition signée par des milliers de personnes et l’intervention de nombreux élus. Le conseil régional d’Ile-de-France, notamment, avait affiché la photo du jeune Kosovar sur ses grilles tandis que le Conseil de Paris avait adopté un voeu demandant son retour.