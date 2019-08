Expositiondes Amis de l’Atelier du Non-Faire

Le G.E.M. (Groupe d’entraide mutuelle) “Les Amis du Non-Faire” est né fin 2005 dans un moment très difficile de menace de fermeture de l’Atelier du Non-Faire par l’Ehôpital psychiatrique Maison Blanche. Les usagers ont su transformer ce moment critique en un tremplin, non seulement pour accueillir l’héritage de la philosophie et des objectifs du Non- Faire, mais pour aller plus loin en assurant la responsabilité de la poursuite de certaines activités et l’autonomie de nouveaux projets.

Ce GEM est aujourd’hui parrainé par l’association l’Elan Retrouvé. Installé en 2008 au 91 bis, rue Truffaut, «Les Amis de l’Atelier du Non-Faire» poursuivent

leurs activités artistiques, culturelles et de rencontres en collaboration avec l’association «Atelier du Non-Faire» et d’autres partenaires.

Du mercredi 24 juin au mercredi 8 juillet 2009 Les Amis de l’Atelier du Non-Faire Peinture, radio, photo, écriture, chant, modelage,

Vernissage le 24 juin de 18h00 à 22h00 : Exposition de peintures, Lectures de textes et poésies, Projection de films, Improvisation au piano, Concert du groupe «Démence précoce», Table ronde-débat : «Santé mentale et

citoyenneté»



