Au château de Versailles

L’exposition « Sciences et curiosités à la Cour de Versailles » retrace pour la première fois les rapports entre Versailles et les sciences à travers les instruments et les ouvrages scientifiques, les outils de recherche ou encore les innovations et inventions expérimentées au château de Versailles.

En 1666, l’Académie des Sciences est créée, instaurant un nouveau contrat entre le pouvoir et les savants. Le Roi prend, à partir de ce moment, en charge les frais de recherche et offre de nombreuses ressources telles que la création d’un véritable centre de recherche à Trianon. En échange les chercheurs doivent servir au bien du royaume.

De nombreux savants renommés fréquentaient la Cour de façon assidue quand ils étaient précepteurs des princes comme l’Abbé Nollet et Condorcet. Cette présence à la Cour permet à l’officier de santé La Peyronie de créer l’Académie de chirurgie.

A la Bibliothèque nationale de France

Les Globes de Louis XIV sont une paire de globes (terrestre et céleste) de grande dimension (environ 4 mètres de diamètre) réalisée par Vincenzo Coronelli et offerte à Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Le globe terrestre présente l’état des connaissances géographiques et les savoirs sur les civilisations indigènes des trois continents Asie, Afrique et Amérique des Européens pour la décennie 1670-1680, tandis que le globe céleste figure l’état du ciel à la naissance de Louis XIV.

L’exposition de Versailles en présentera des répliques, mais la Bibliothèque nationale de France, dont ils font partie des collections, présente les originaux dans le cadre d’une exposition permanente ouverte au public depuis 2006.

