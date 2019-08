Exposition “Mur de rires” Carrousel du Louvre à Paris

Dans le cadre du mois du handicap à Paris (tout le mois de novembre), l’exposition “Mur de rires” est visible au Carrousel du Louvre jusqu’au 19 novembre. Initiée par Nicolas Favreau, cette exposition propose plus de 40 écrans de tailles différentes (8 mètres de long sur 4 de hauteur) sur lesquels seront projetés plus 800 rires et sourires de personnes handicapées mentales. Rire ensemble et ne pas rire les uns des autres… Tel est l’objectif de l’artiste qui a consacré plus d’un an de travail à cette oeuvre. “On parle des personnes handicapées pour la prise en charge et pas d’eux en tant que citoyen, explique Nicolas Favreau. J’ai voulu montrer qu’ils avaient droit à un peu de légèreté…“.

Ce vaste projet est parrainé par Philippe Pozzo Di Borgo (qui a inspiré le film Intouchables) et Pascal Duquenne.

Pratique

www.carrouseldulouvre.com

Adresse : 99 Rue de Rivoli 75001 Paris