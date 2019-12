Le Secrétariat d’Etat aux Sports a accueilli l’exposition « Les sportifs, les artistes » dans son hall de réception, du 22 avril au 14 Mai 2009. Durant six mois, Eva Michaud a suivi les sportifs et les artistes du CREF du Sport Adapté Poitou Charente pendant leurs entraînements, leurs compétitions et leurs spectacles.