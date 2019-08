Imaginer ce qui travaille en dehors du monde du travail : cette formule en apparence contradictoire résume le programme des “compétences invisibles”. Ce premier volet inaugure un cycle de trois expositions en écho à la proposition de la Maison Populaire, “Travail de la culture, culture du travail”.

L’exposition “Les compétences invisibles” est née d’une réflexion sur les représentations du travail (voire les clichés) qui placent souvent l’ouvrier derrière sa machine ou l’homme d’affaire en réunion dans son entreprise. À travers la représentation d’un geste, d’une pose, d’une méthode, d’une technique, il semblerait que les compétences n’ont de valeur qu’au sein de leur domaine d’activité. Que se passerait-il si elles quittaient leur champ d’action pour exister ailleurs? Pourraient-elles subsister dans un espace sans but déterminé?

Faire cohabiter incompétences et surcompétences

La reconnaissance ou non d’une compétence en fonction du domaine a établi une hiérarchie des actions (petites et grandes, efficaces et inutiles, nobles ou dégradantes etc.). L’exposition cherche ailleurs : un espace où “incompétences” et “surcompétences” cohabiteraient sans échelle de valeur. Un espace où le contenu d’une activité flotterait sans cesse entre travail et non-travail, où petits et grands travaux seraient interdépendants, où chanter juste et chanter faux, inventer et imiter activeraient les mêmes forces vitales. À la périphérie du travail, tout un éventail d’humeurs, de postures et de sensations imperceptibles s’associent à ces compétences sans pour autant justifier d’une efficacité réelle. Endurance, perfectionnisme, compétition, paresse, croyance, l’impact de leur production est impalpable, inquantifiable. “Les compétences invisibles” exposent le travail qui n’a pas l’air d’en être mais qui en est, l’air de rien.

ART IN VIVO

Mercredi 10 février – 20 heures

Événement autour de l’exposition Les Compétences invisibles

Le cycle de conférences-débats Art in Vivo est dédié à la programmation artistique du centre d’art et de ce qui lui fait écho à travers une série de rencontres avec le commissaire, les artistes invités et des personnalités de domaines différentes.

Entrée libre

MAISON POPULAIRE DE MONTREUIL

Centre d’Art

9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil

01 42 87 08 68 / www.maisonpop.fr

Du 13 janvier au 20 mars 2010

Vernissage mardi 12 janvier à partir de 18 heures

Entrée libre

Ouvert : du lundi au vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 16 h 30

Fermé : dimanche et jours fériés

Visites commentées : sur demande à l’accueil