Exposition l’art contemporain du Pacifique à Rochefort

Évoquant le passé maritime de la Ville de Rochefort, l’art contemporain du Pacifique fait partie intégrante de l’identité des musées municipaux de Rochefort. Cet été, l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément, site labélisé Tourisme & Handicap pour le handicap moteur, met à l’honneur la création contemporaine des îles du Détroit de Torres en présentant l’exposition monographique de l’artiste renommé Dennis Nona.

Le public est invité à découvrir un ensemble de soixante-quatre œuvres de l’artiste contemporain associant des travaux récents et plus anciens, devenus désormais emblématiques. Les nouvelles créations de Dennis Nona mêlent l’art de l’estampe (eaux-fortes, linogravures) et la sculpture majestueuse. Le parcours est ainsi jalonné de pièces monumentales, relevant de réelles prouesses techniques dont un crocodile spectaculaire en bronze de 4 mètres, une linogravure fascinante de 6 mètres ou une eau-forte saisissante de 5 mètres.

L’oeuvre de Dennis Nona transporte le spectateur dans un monde captivant et onirique, entre représentations totémiques et créatures marines.

Dennis Nona est désormais présenté dans de nombreuses collections publiques internationales : British Museum (Londres), Centre Culturel Tjibaou (Nouméa), Museum of Contemporary Art (Sydney),

National Gallery of Australia, le Musée d’art et d’Histoire de Rochefort, le Musée des Confluences à Lyon…

Dennis Nona est né en 1973 sur l’île de Badu dans le Détroit de Torres, un archipel tropical aux cultures spécifiques entre mondes aborigènes et univers mélanésien. Après avoir appris dans son

enfance la sculpture traditionnelle sur bois, il suit des études d’art à l’Ecole des arts décoratifs de Cairns et, se spécialisant dans l’estampe, obtient le diplôme d’arts visuels de l’Australian National University de Canberra, suivi d’un master à la Griffith University de Brisbane.

Admiré tout d’abord pour son extraordinaire habileté dans l’art de la linogravure, Dennis Nona s’est ensuite intéressé aux multiples possibilités qu’offre l’art de l’eau-forte. Il joue de ses plaques de métal robustes en les découpant et en les ajourant, créant parfois de véritables dentelles sur lesquelles

il dessine des motifs issus d’un imaginaire sans limite. Ces plaques, une fois encrées et passées sous presse, offrent des images d’une rare complexité où le gaufrage du papier donne à l’oeuvre une sensation de troisième dimension. Dennis Nona s’intéresse particulièrement à cette notion

de volume, son travail de sculpteur prenant aujourd’hui une place très centrale dans l’ensemble de son oeuvre. Refusant les banales images exotiques, son dessin s’inscrit dans la lignée de la sculpture traditionnelle sur masque, et évoque les légendes épiques du Détroit de Torres et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine, ce qui donne à son oeuvre la force des « chansons de gestes ».

Au-delà de sa dimension plastique, Dennis Nona conçoit également son oeuvre graphique et sculpturale comme une « défense et illustration » de la culture de sa région natale. Les dessins complexes et l’imagerie figurative audacieuse qu’il crée constituent aujourd’hui l’élément central d’un renouveau culturel, les Anciens s’y référant pour relater leurs contes aux plus jeunes. Contrairement aux sculptures traditionnelles qui mettent encore de nos jours l’accent sur un seul élément d’un mythe ou d’une légende, les nouvelles créations de Dennis Nona démultiplient à l’infini les avatars des êtres représentés : guerriers, chasseurs de têtes cannibales, ou encore sorciers et sorcières s’étant métamorphosés en créatures marines et qui, au moment de mourir, sont devenus les îles et les

affleurements rocheux qui forment le Détroit de Torres actuel.

Considéré comme l’un des meilleurs représentants de la sculpture et de l’estampe australiennes, Dennis Nona est régulièrement sélectionné et primé dans ces deux disciplines, notamment par le très

prestigieux Telstra National Aboriginal and Torres Strait Islander Art Award.

Cette exposition a été en partie dévoilée à l’Ambassade d’Australie à Paris, du 27 janvier au 20 mai 2011. Elle est aujourd’hui présentée à Rochefort du 3 juin au 30 septembre grâce à Stéphane Jacob (Galerie Arts d’Australie), Michael Kershaw (The Australian Art Print Network), en partenariat avec

l’Ambassade d’Australie en France et l’Etat du Queensland représenté par le Queensland Indigenous Arts Marketing and Export Agency (QIAMEA).

INFORMAT IONS PRAT IQUES

www.artsdaustralie.com/dennis-nona.htm

DENNIS NONA / 3 juin – 30 septembre 2011

Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 63 avenue du Général de Gaulle, 17300 Rochefort / T. : +33 (0)5 46 82 91 60

Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 / Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00