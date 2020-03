Exposition d’une peintre trisomique à Moscou

Couleurs vives et énergie du trait dans l’esprit des maîtres de l’avant-garde russe : Moscou présente une rare exposition d’une jeune peintre trisomique pour attirer l’attention sur les bienfaits de l’art-thérapie pour les personnes handicapées.





Plus de 80 tableaux de Mariam Alakbarli, peintre azerbaïdjanaise de 21 ans, sont exposés au musée d’Art moderne à Moscou jusqu’au 8 avril. “Ces gens-là, nous essayons de ne pas les regarder, de ne pas les remarquer. Mais ils ont besoin de se faire entendre. Et il n’y a rien de meilleur que l’art-thérapie pour les aider”, explique Olga Sviblova, commissaire de l’exposition. “Nous avons cherché un moyen pour qu’elle puisse s’exprimer, trouver sa place dans la vie, sortir de l’isolement”, raconte Fatima Alakbarli, la mère de Mariam. Mariam, dont la taille est limitée à un peu plus d’un mètre par la maladie, et qui parle très lentement, oublie son handicap quand elle prend un pinceau dans ses mains en passant des heures pour créer ses peintures, selon Inna Kostina, son professeur de peinture. Roses rouges, perroquet joyeux ou encore des manchots sous la lune, les tableaux de Mariam dégagent une “énergie fantastique”, “digne des maîtres de l’avant-garde russe”, affirme-t-elle.

Mariam a été remarquée par des critiques d’art étrangers après l’exposition de ses tableaux dans une galerie à Bakou. En 2011, elle a été admise à la prestigieuse Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, où elle va comme “n’importe quelle autre étudiante ordinaire”, selon ses parents. “La trisomie n’est pas un défaut. J’espère que cette exposition aidera les gens à le comprendre”, souligne Mme Sviblova.

Décrite pour la première fois en 1866 par le médecin britannique Langdon Down, la trisomie 21, souvent appelée syndrome de Down, est une anomalie génétique dont les porteurs ont un chromosome 21 en plus, soit trois au lieu de deux. Ils souffrent d’une déficience mentale qui varie selon les individus et peut être considérablement réduite avec l’apprentissage.

(AFP)