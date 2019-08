À travers 58 témoignages et récits de vies recueillis dans sept villes de France l’exposition « Citoyen(ne)s, et vous ? » lie sourds et entendants. Proposée par l’association Bête à Bon Dieu Production (BàBDP), elle est visible jusqu’au 5 janvier au Blanc-Mesnil (93) et deviendra itinérante par la suite.

L’association BàBDP fondée en 2004 vise à défendre l’égalité citoyenne entre sourds et entendants à travers un programme d’actions et de projets citoyens, artistiques et culturels. C’est dans cette démarche citoyenne et égalitaire que BàBDP a développé « Paroles en LSF et citoyennes », une action nationale de sensibilisation au monde des sourds ayant pour objectif la valorisation de la culture sourde et de la langue des signes. Ce projet, soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, la ville de Paris et la Fondation de France, a permis de recueillir, entre 2008 et 2011, 58 récits de vie de personnes sourdes ou entendantes côtoyant des sourds dans sept villes de France (Marseille, Rennes, Poitiers, Brest, Lyon, et Bordeaux). Ces témoignages et récits de vie constituent l’essence même de l’exposition « Citoyen(ne)s, et vous ? » que BàBDP présente au Forum du Blanc-Mesnil.

Vidéomaton

Au delà d’une exposition classique qui prend la forme de bornes interactives, cet événement culturel participera à la collecte de nouveaux témoignages. Grâce à un vidéomaton installé à la sortie de l’exposition, sourds, entendants côtoyant des personnes sourdes ou non, pourront s’exprimer sur la question de l’égalité citoyenne et du vivre ensemble. À partir de 2012, BàBDP a pour ambition de présenter son exposition « Citoyen(ne)s, et vous ? » dans les grandes villes dans lesquelles les témoignages ont été collectés.

Pour plus d’informations : www.babdp.org