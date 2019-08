Exposition Au doigt et à Louis – Le braille : la preuve par 6

Moment fort de l’action de sensibilisation au handicap visuel menée par la Fédération des Aveugles de France, cette exposition, présentée dans de nombreuses villes en France, vise à initier le grand public à la découverte du système d’écriture et de lecture braille.

Destinée à tous les publics adultes et enfants, elle se veut dynamique, informative, interactive et multisensorielle. Sa conception a pris en compte les paramètres d’accessibilité aux personnes handicapées. Le mobilier est conçu afin de proposer une découverte tactile, aux publics déficients visuels et voyants, des contenus de l’exposition. Tout au long de son parcours le visiteur découvre des objets manipulables, des images tactiles et la transcription en braille de l’ensemble des textes et cartels grands caractères.

Du contexte historique qui a conduit Louis Braille à perfectionner son système d’écriture et de lecture en relief au début du 19e siècle jusqu’aux dernières innovations technologiques accessibles aux personnes déficientes visuelles, l’exposition passe en revue le développement du braille et son fonctionnement.

D’une surface d’environ 90 m² incluant l’espace de circulation pour les personnes à mobilité réduite, cette exposition itinérante s’articule en 4 thèmes à explorer dans tous les sens :

1 – Le Braille, un domino pour tout savoir

Présentation active du caractère braille à travers ses multiples déclinaisons dans des domaines variés comme la chimie, la musique, les mathématiques, le français… Découverte de la puissance de ces 6 points capables de transcrire l’ensemble des alphabets.

2 – L’histoire de Louis Braille et de la réussite de son système

Présentation multiforme, le visiteur découvre le contexte historique de l’invention du braille et de sa diffusion par : la manipulation de maquettes, de fac-similés ; la diversité des systèmes d’écriture ; la lecture et l’écoute de courtes dramatiques.

3 – Le développement des techniques de production

Un échantillon d’objets illustre l’évolution des techniques d’accès à la lecture, l’indispensable adaptation des codes graphiques à la sensibilité tactile et la diversité des matériaux utilisables.

4 – Vivre au quotidien sans voir suppléance des sensations, la conquête d’une nouvelle frontière : l’image tactile

Par l’observation, l’analyse et la mise en situation, le visiteur comprend que, notamment grâce à Louis Braille, être aveugle est une autre manière de partager le même monde.

Exposition

Au doigt et à Louis – Le braille : la preuve par 6

Du 27 juin au 2 septembre 2012

Au Palais de la Découverte à Paris

Inauguration officielle mardi 26 juin à 19 heures