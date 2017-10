Une exposition accessible pour tout connaître des ours

Espèces d’ours : Une exposition accessible à découvrir seul, en famille, ou entre amis jusqu’au 19 juin 2017 au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Que vous soyez fans de gros nounours sauvages, avides de nouvelles connaissances sur la nature ou simplement curieux de tout ce qui vous entoure, l’exposition accessible « Espèces d’ours » va certainement retenir votre attention. Présentée au sein de la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, cette exposition propose en effet de découvrir les ours sous un jour différent à travers de nombreux supports ludiques : photographies, projections, objets à manipuler… mais aussi ateliers et animations ludiques en intérieur et en plein air. Espèces d’ours ! a été conçue par le Muséum national d’Histoire naturelle à partir d’une exposition du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.

Des animations pour tous les goûts et tous les âges

« À travers cinq parties, le public peut approcher d’un peu plus près ces animaux sauvages tout en bousculant son imaginaire sur les huit espèces d’ours qui peuplent actuellement la Terre. Quelles sont leurs caractéristiques biologiques, leurs divers habitats, leur histoire évolutive, leurs relations avec les hommes, les mythes et légendes qui leur sont associés ? Et comment parler de ces animaux, références tantôt féroces, tantôt enfantines, sans évoquer les menaces qui pèsent sur eux et les enjeux liés à leur conservation ? », commentent les organisateurs.

Ils complètent : « Plus d’une centaine d’objets issus des collections du Muséum mais aussi prêtés par des institutions extérieures, sont présentés dans l’exposition. Il y a notamment 25 spécimens d’ours naturalisés et plus d’une vingtaine de pièces ostéologiques, dont 3 squelettes complets d’ours. Le visiteur peut ainsi naviguer entre ces objets d’une incroyable richesse et des dispositifs interactifs variés : bornes multimédia, projections, manipulations. Un espace pédagogique attenant à l’exposition propose aussi plusieurs ateliers. Tandis que pour clôturer la visite, le public est invité à sortir de la Galerie afin de partir à la recherche des onze « ours » du Jardin des Plantes ».

Une exposition accessible aux différents types de handicap avec des parcours de visite adaptés

Autre particularité: c’est une exposition accessible à tous. Le Muséum d’Histoire Naturelle a fait en sorte de la rendre accessible au plus grand nombre, en mettant en place des parcours adaptés aux différents types de handicaps : visuel, auditif, moteur et intellectuel.

Pour les visiteurs en situation de handicap moteur

L’ensemble des activités proposées est accessible aux personnes en situation de handicap moteur et des fauteuils roulants sont mis à leur disposition sur demande.

L’ensemble des activités proposées est accessible aux personnes en situation de handicap moteur et des fauteuils roulants sont mis à leur disposition sur demande. Pour les visiteurs aveugles et malvoyants – Un parcours en visite libre accessible

De manière totalement intégrée au parcours « tous publics », un certain nombre de dispositifs incluent des dessins en relief, ainsi que des informations en braille et gros caractères contrastés. Ainsi, les visiteurs déficients visuels peuvent partager avec leurs proches une visite libre (sans conférencier) qui retrace les thématiques principales de l’exposition (il est conseillé de venir avec un accompagnateur pour les déplacements dans l’exposition).

– Des visites-atelier guidées tactiles

Les visiteurs déficients visuels peuvent aussi choisir d’approfondir leur connaissance des ours en participant à une visite-atelier tactile, guidée par un conférencier du Muséum. Au cours de cette visite, il sera possible de toucher, en plus des dispositifs en relief et braille, des fac-similés et des objets de collection originaux. Proposées aux groupes sur demande.

Pour les visiteurs sourds signeurs – Des visites guidées en Langue des Signes Française : Les visiteurs sourds pourront suivre une visite guidée exclusivement en Langue des Signes Française. Proposées aux groupes sur demande.

Pour les visiteurs déficients intellectuels

Plusieurs animations sont accessibles aux visiteurs déficients intellectuels, de par leur contenu et leur forme pédagogique et grâce aux conférenciers et médiateurs qui les animent, tous sensibilisés à l’accueil des visiteurs en situation de handicaps.

Thèmes des animations accessibles :

– Visite générale « Espèce d’ours ! » (Groupes, niveau CP à adulte)

– Atelier Théâtre d’ours (groupes niveau maternelle, enfants/familles de 3 à 6 ans)

– Atelier Sherlock’ours (groupes niveau primaire)

– Atelier Dessine ton ours ! (À partir de février 2017. Enfants/familles à partir de 10 ans)

Par ailleurs, l’exposition est présentée à la fois en français et en anglais.

Pratique :

Jusqu’au 19 juin 2017 au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, Jardin des Plantes, Grande Galerie de l’Évolution, Paris 5e.

Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi, et le 1er mai 2017.

Dernier accès aux caisses 45 minutes avant la fermeture.

Renseignements sur l’exposition accessible « Espèces d’ours »

Téléphone : 01 40 79 56 01 / 54 79 (de 10 h à 18 h). Mail : valhuber@mnhn.fr

Renseignements pour les groupes : reservation.jdp@mnhn.fr

Renseignements pour les familles et les visiteurs individuels : info-accessibilite@mnhn.fr

Transports

Bus : lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91

Batobus : arrêt Jardin des Plantes

Métro, RER : ligne 5 Gare d’Austerlitz, ligne 7 Censier Daubenton, ligne 10 Jussieu ou Gare d’Austerlitz, RER C Gare d’Austerlitz

Train : gare d’Austerlitz et gare de Lyon

Photo © Steven Kazlowski / Nature Picture Library – Ours brun © Volodymyr Burdyak_Shutterstock.com