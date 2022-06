Exposition à toucher : Un événement pour rassembler autour de l’art

Ecouter article Ecouter article

Prière de toucher : Une exposition à toucher pour réunir au travers de l’art. Présentée au Musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu’au 18 septembre 2022.

De manière générale, au musée, quatre des cinq sens se retrouvent souvent frustrés afin de faire la part belle à la vision et stimuler l’activité intellectuelle. Avec cette exposition gratuite et vraiment accessible à tous, le Musée des Beaux-Arts de Rouen brise les codes et offre aux visiteurs la possibilité de s’approprier les collections en les touchant. Unique en France, cette « expérience immersive » a été conçue par le Musée Fabre, situé à Montpellier, dans l’Hérault. Avant Rouen, elle s’est présentée dans quatre autres musées des Beaux-Arts (MBA) au sein de villes aussi singulières que Lyon, Nantes, Lille et Bordeaux.

Rendre l’art accessible au plus grand nombre

Les yeux bandés, chaque visiteur curieux passe donc sa main sur des sculptures. Ainsi, l’art garde son aspect intellectuel mais cette exposition y ajoute un côté sensoriel adapté aux grands comme aux petits. La paume de la main devient un lieu symbolique de rencontre entre le visiteur, l’artiste et la matière. Avec une telle exposition, à toucher, Rouen et les autres MBA font oublier le handicap, le temps d’une visite, en œuvrant pour l’art.

L’exposition est intégralement accessible au public en fauteuil. En premier lieu, le visiteur à mobilité réduite peut compter sur des places de parking situées aux abords du musée mais aussi sur des toilettes PMR. De plus, des agents sont formés pour accompagner, si besoin, tous les amateurs d’art sans exception lors de la visite de l’exposition. Pour les personnes déficientes visuelles, tous les descriptifs sont en braille et en gros caractères. Développés en adéquation avec les publics, ils permettent de mieux comprendre les différentes œuvres. Dans le même esprit, des livrets en version FALC et en braille sont proposés pour aider à la compréhension de l’exposition à toucher.

Le handicap au cœur des musées

En parallèle, le MBA de Rouen travaille en partenariat avec des acteurs du handicap, à l’image du GIHP ou Groupement pour l’insertion des handicapés physiques et Feelobject, une entreprise qui se donne pour mission de créer des solutions d’accessibilité simples pour les personnes en situation de handicap visuel et pour les personnes aveugles. L’art est maintenant entre vos mains !

Plus d’infos : https://mbarouen.fr/fr/informations-pratiques

Alex Renaud-Bourbon

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici