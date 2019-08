Expo photo « 7 Ailleurs, un tour du monde du handicap », à Saint-Etienne

Entre 2004 et 2008, deux photographes, Jérôme Deya et Jacques Grison, accompagnés du journaliste Franck Seuret, ont sillonné le Togo et le Bénin en Afrique noire, la Pologne et la Hongrie en Europe de l’Est, l’Algérie, la Suède et la Chine. Un tour du monde du handicap en 7 pays. Pour montrer la diversité.

– L’Afrique de l’Ouest avec le Togo et le Bénin, pour confronter l’imaginaire à la réalité

– L’Europe de l’Est avec la Pologne et la Hongrie, à l’heure de l’élargissement de l’Union

européenne

– L’Algérie, pour ses liens toujours forts avec la France

– La Suède, pour vérifier si elle a réellement valeur de modèle

– La Chine, aujourd’hui sur le devant de la scène internationale

Une ambition pour l’exposition photos « 7 Ailleurs, un tour du monde du handicap » : poser un regard original sur le handicap dans le monde et révéler au grand public la diversité de situations, de visages, de vécus… grâce à la photo. Une balade haute en couleurs et en rencontres. Avec, dans tous les pays, la volonté de se montrer le plus exhaustif possible sur les conditions de vie des personnes. De quoi vivent-elles ? Où ? Comment sont-elles ou non rééduquées ? Accèdent-elles, où, et comment, à l’école, à l’emploi, aux sports et loisirs… ?

L’expo de l’Association des Paralysés de France est visible dans les couloirs latéraux de l’Hôtel de Ville à Saint-Etienne, jusqu’au 25 mai aux heures d’ouverture de la Mairie.

Entrée libre.