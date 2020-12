Expo: "Persona très grata"

Listen to this article Listen to this article





C’est une exposition faite d’images et de mots, à la fois grave et réjouissante que les visiteurs vont découvrir au Centre Culturel du Canada. Autour des photos, des bribes de conversations, sous forme de maximes poétiques, philosophiques et humoristiques, dites par des personnes en situation de handicap, seront projetées de façon impromptue au gré de la déambulation du visiteur dans l’espace de l’exposition. Le tout accompagné par une bande-son issue de divers enregistrements réalisés dans les structures de L’Arche à Paris qui accueillent des personnes avec un handicap mental.



L’installation Persona Très Grata qui se déroulera du 9 au 19 juin 2010 au Centre Culturel Canadien est une mise en espace de 12 grands portraits (150×150) de la photographe Elodie Perriot. Ces portraits de personnes en situation de handicap mental sont accompagnés par des « Perles » et une bande-son.

Un nouveau regard sur le handicap mental



Cette installation a pour but de sensibiliser le grand public et de changer le regard habituellement porté sur les personnes ayant une déficience intellectuelle. Chacune des photographies d’Élodie Perriot, réalisée au Centre d’Activités de Jour de l’Arche à Paris sur plusieurs mois, révèle des hommes et des femmes avec une magnifique dignité. Ils méritent qu’on prenne le temps de les rencontrer, car ils ont des choses à dire sur le monde, sur la vie. Ces portraits intriguent et questionnent. Ils renvoient tous une image inattendue de la déficience intellectuelle. On est dérangé, déplacé puis finalement séduit.

L’Arche à Paris est une association loi 1901. C’est un établissement médico-social, un lieu où vivent des hommes et des femmes, avec ou sans handicap, qui ont choisi de partager ensemble des relations fraternelles. Cette association a été créée par Jean Vanier et fait partie de la Fédération de l’Arche en France elle-même membre de la Fédération Internationale de l’Arche. Aujourd’hui il y a 130 communautés de L’Arche réparties dans 35 pays sur les 5 continents dont 39 en France.

Centre Culturel Canadien

5 rue de Constantine 75007 Paris M Invalides

Installation : Nicolas Favreau

Portraits : Elodie PERRIOT

Bande son : Benoit Chabert d’Hières

Communication : Équipe On dit Cap

Du 9 au 19 juin 2010

du lundi au vendredi : 10h-18h

samedi : 13h-18h

jeudi, nocturne jusqu’à 19h

Entrée libre et gratuite