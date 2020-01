Expo objets d’art du Moyen Âge au XXe siècle

La Ville de Bourg-en-Bresse et le Centre des monuments nationaux en partenariat avec le Conseil général de l’Ain, présentent plus d’une centaine d’objets mobiliers protégés au titre des Monuments historiques exposés exceptionnellement au Monastère royal de Brou, durant trois mois.

Cette exposition se révèle comme un second volet de l’exposition “Trêsors conservés – Trésors révélés – 100 ans de conservation des antiquités et objets d’art dans l’Ain” organisée en 2010 au Palais épiscopal de Belley par le Conseil général de l’Ain en partenariat avec la Ville de Belley. Elle mettait en scène 100 objets d’art illustrant les missions du conservateur des antiquités et objets d’art.

L’exposition du Monastère royal de Brou est fort différente, l’objectif principal étant non plus de suivre les missions des professionnels, mais de donner un large aperçu du patrimoine de l’Ain.

Un dossier de présentation en braille et gros caractères, conçu en collaboration avec le service pour l’intégration et l’autonomie des aveugles et des malvoyants de l’Ain, est proposé aux personnes déficientes visuelles.

