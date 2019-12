Expo Georges Brassens

Dans la continuité des expositions visant à éclairer le parcours de figures emblématiques de la scène musicale du xxe siècle – Miles Davis, Serge Gainsbourg, John Lennon, Pink Floyd, Jimi Hendrix – la Cité de la musique a souhaité rendre hommage à un monument de la culture musicale française : en 2011, Georges Brassens, mort il y a tout juste trente ans, aurait eu 90 ans.

Jusqu’au 21 août, vous pouvez découvrir les dessins de Joann Sfar et les documents inédits réunis par Clémentine Deroudille. Des mini-concerts des chansons de Brassens ont lieu dans l’exposition les vendredis soirs à 19h et 20h (du 18 mars au 24 juin) et les samedis à 15 h et 16 h (du 2 juillet au 20 août)

Afin d’améliorer le confort et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la Cité de la musique propose le prêt de sièges-cannes et fauteuils roulants. Pour une meilleure amplification, des extraits sonores, les personnes malentendantes bénéficient du prêt gratuit d’un audioguide compatible avec une boucle magnétique (fournie par le musée).

Dans le cadre de l’exposition Brassens ou la liberté, des images tactiles, des livrets en gros caractères et un parcours audiodescriptif offrent aux malvoyants et aveugles une découverte sensorielle et sonore.

Ce parcours peut être complété par une visite-atelier adaptée. Dans le cadre des mini-concerts, certaines chansons de Brassens seront transcrites en braille et en gros caractères.

Pratique

Tarifs

Entrée de l’exposition : 8 euros

Pour les moins de 26 ans : 5 euros

Personnes handicapées et accompagnateur : 4 euros

Cité de la Musique

221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Métro porte de Pantin