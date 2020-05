Expliquer les troubles dys : Un livre de sensibilisation pour les enfants

Prairie a perdu ses mots : un livre de sensibilisation pour expliquer les troubles dys aux enfants

Réalisé par Clémence Bajeux, photographe et vidéaste, mais aussi maman d’une petite fille de 7 ans en situation de handicap depuis la naissance, “Prairie a perdu ses mots” est un livre jeunesse qui aborde le sujet des troubles dys, et plus particulièrement les troubles du langage oral. Ce livre à vocation ludique et éducative peut être utilisé comme un outil pour expliquer les troubles dys aux enfants, qu’ils soient directement concernés ou non.

Ainsi cet ouvrage illustré met en scène la petite Prairie qui part à la recherche des mots qui lui échappent. Où sont-ils cachés ? « Rêveuse, elle laisse voguer son imagination. Avec elle, l’enfant porte un autre regard sur lui, sur ces mots qui s’envolent, disparaissent, et refusent de sortir de sa bouche, explique l’auteure.

Les textes sont volontairement concis pour être faciles à lire et pour laisser l’enfant interpréter librement l’histoire. Et surtout, le livre se termine sur une note positive, encourageante et bienveillante. Comme un joli conte de fée… ».

Pour en savoir plus sur l’auteure et sur cet ouvrage dédié à la sensibilisation des enfants, vous pouvez vous rendre sur le site internet : www.cbajeux-art.com/