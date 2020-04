Expliquer le confinement : Des posters de Santé BD en FALC

L’association CoActis propose deux posters pour expliquer le confinement, en FALC, Facile à lire et à comprendre, sur son site Santé BD

Après avoir publié un premier document qui évoquait les gestes simples pour lutter contre la propagation du coronavirus, le site internet de sensibilisation www.santebd.org publie deux nouveaux posters en langage facile à lire et à comprendre (FALC). Cette fois-ci, c’est pour expliquer le confinement.

“Ces nouveaux posters ont pour objectif d’expliquer simplement ce qu’est le confinement et d’aider chacun à rester en bonne santé pendant toute la durée du confinement et d’aider chacun à rester en bonne santé pendant toute la durée du confinement : garder son rythme de vie habituel, prendre soin de son alimentation, faire de l’exercice, préserver son temps de sommeil, limiter l’exposition aux écrans… mais surtout rester en lien avec ses proches “, commentent les créateurs de ces nouveaux visuels.

Vous pouvez les découvrir sur la page dédiée : http://santebd.org/coronavirus

Pour Anne-Charlotte Dambre, Directrice du projet SantéBD au sein de l’association CoActis Santé, « le confinement est une situation inédite et difficile pour tous ; a fortiori pour tous ceux qui ont des difficultés de compréhension et d’expression car le sentiment d’isolement peut-être encore plus fort et difficile à vivre sur la durée. Pour les personnes avec une déficience intellectuelle ou avec autisme notamment, il est important d’avoir des repères pour mieux vivre cette période de confinement. C’est toute la vocation de SantéBD : aider chacun à prendre soin de sa santé ».

Depuis 2016, le site SantéBD, édité par l’association CoActis Santé, propose des supports pédagogiques gratuits qui expliquent la santé avec des illustrations et des mots simples. Les 3 nouveaux posters créés viennent compléter une collection de plus de 50 bandes dessinées qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de Santé BD : www.santebd.org et disponibles sur une application mobile