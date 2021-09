Expliquer la douleur aux enfants : Un ouvrage pour faciliter le dialogue

Ecouter article Ecouter article





Un livre jeunesse illustré pour expliquer la douleur aux enfants et faciliter les échanges

« Krrronik – la mystérieuse Mal-à-Partout de ma Maman » est un ouvrage ludique, coloré et richement illustré, conçu pour aborder avec les enfants le thème particulièrement complexe que représente la douleur, qui plus est quand elle concerne un de leur proche.

Et c’est justement à travers le regard d’un enfant que les auteurs ont choisi de faire passer leurs messages. Un enfant qui apprend à découvrir les différentes expressions de la douleur à travers le quotidien de sa maman, comme le montre cet extrait : “L’autre soir, au moment de me coucher, j’ai découvert le mystérieux secret de ma Maman… Une petite bête invisible, une Mal-à-Partout. Moi je ne peux pas la voir, mais il n’empêche qu’elle est tout le temps collée à Maman. Parfois elle la pique de ses deux cornes pointues, parfois elle la brûle, il lui arrive même de la faire tomber ».

Cet album jeunesse s’adresse aux enfants mais aussi à leurs parents et à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants et pourraient avoir besoin d’évoquer et d’expliquer ce qu’est la douleur. Alitement, boiterie, migraines, arrêt de travail… sont notamment abordés. Tout comme les différents types d’émotions peuvent survenir face à la douleur : pleurs, colère, fatigue… l’enjeu étant d’expliquer à l’enfant qu’il n’est en rien responsable dans ces situations et de faciliter le dialogue en toutes circonstances.

« Krrronik – la mystérieuse Mal-à-Partout de ma Maman », Anabelle Langlais et Gaëlle Gill, éditions À ti(t)re d’Elles, 32 pages, 13 euros.

Pour en savoir plus ou pour vous procurer cet ouvrage, rendez-vous sur le site dédié : https://www.a-titre-delles.fr/boutique/krrronik-la-mysterieuse-mal-a-partout-de-ma-maman/