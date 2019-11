Expédition polaire « 9 de cœur »

Au-delà de l’expérience humaine, ce projet, dont la réalisation est prévue au printemps 2011, se veut d’abord une véritable expédition polaire. Les enfants qui s’y seront engagés vivront en effet dans des conditions réelles d’expédition et devront faire face au froid et à la fatigue, dans des conditions climatiques extrêmes. Bien que parfaitement encadrés, ils devront puiser en eux la force et le courage nécessaires, pour revenir peut-être un peu plus fort, sûrement un peu plus riche d’images et d’émotions. Les capacités des enfants à supporter les contraintes liées à une telle expédition (dormir sous tente, s’alimenter avec une nourriture spécifique, se déplacer en Pulka ou en chien de traîneau, résister au froid) sont bien évidemment prises en compte, en collaboration étroite avec les parents et les médecins qui suivent habituellement ces enfants.

Chaque enfant sera de fait accompagné par un parent, voire par ses deux parents et l’expédition sera suivie par une équipe médicale basée en France et disponible 24h/24.

« Une importance toute particulière sera donnée à la sécurité » expliquent les organisateurs, « et nous avons à notre disposition une équipe expérimentée disposant d’une parfaite connaissance de la Laponie et des contraintes et risques des expéditions en milieu polaire. »

L’Association Neuf de Cœur :

C’est pour soigner leur fille Emily, atteinte de graves lésions cérébrales, et trouver les traitements les plus adéquats que Florence et Jean-Pierre Papin s’informent et rencontrent d’autres familles, parmi lesquelles les parents d’Anne Le Déan.

Ils découvrent ainsi une technique de rééducation utilisée aux Etats-Unis, la stimulation multi- sensorielle. Ils décident alors de traverser l’Atlantique pour essayer cette méthode. Les progrès chez les deux fillettes sont considérables. De retour en France, les quatre parents fondent une association pour soutenir les familles confrontées aux mêmes difficultés et les informer sur les différentes techniques de rééducation.

Apporter espoir et réconfort aux familles

C’est ainsi que naît le 2 décembre 1996 Neuf de Cœur. « Neuf », pour le numéro fétiche que Jean-Pierre Papin a porté au cours de sa carrière, « cœur » pour l’image symbolique de la vie et de l’amour. « Depuis treize ans, expliquent-ils, nous tentons d’apporter espoir et réconfort à toutes les familles adhérentes touchées par le handicap de leur proche… » Au-delà du soutien financier, Neuf de Cœur souhaite rompre l’isolement des familles et créer échange et partage autour de projets fédérateurs. Cette expédition polaire en Laponie en fait partie.

Tél. : 05 56 16 27 20 E-mail : contact@9decoeur.org site : www.9decoeur.org

Olivier Le Piouff Tél : 06 09 07 15 95 E-mail : olepiouff@yahoo.fr