Évreux : La ville récompensée par un Access City Awards

Listen to this article Listen to this article





La ville d’Évreux primée lors des Access City Awards 2019

C’est un prestigieuse récompense en matière d’accessibilité : Evreux, préfecture du département de l’Eure, a remporté le 2e prix des Access City Awards 2019, décerné par la Commission européenne, en reconnaissance de ses efforts dans tous les domaines de la vie quotidienne et citadine : transports, bâtiments publics, services en ligne… Évreux succède à Lyon qui avait remporté le 1er prix en 2018.

Parmi les aspects qui distingue plus particulièrement la ville d’Évreux, le plan “Grenelle Handicap Evreux Normandie” qu’elle a initié en 2014, pour « faire d’Evreux une ville accessible et confortable pour tous » et pour aller au-delà des obligations légales. Ses équipes ont ainsi composé des groupes de travail réunissant professionnels, bénévoles et citoyens dans le but de développer de nouvelles actions qui favorisent l’inclusion des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent également prendre part aux réunions du Grenelle du Handicap sur les thèmes suivants :

– La sensibilisation des enfants et adolescents aux handicaps

– L’accès aux loisirs et à la culture au travers du « Facile à Lire et à Comprendre »

– La mise en accessibilité des bâtiments et des voies publics

– La sensibilisation et la formation des professionnels

– L’accès et le maintien dans un logement inclusif

Pour participer aux travaux du Grenelle du Handicap, contactez Julien Boscher au 02 32 78 24 82.

« Ce trophée est plus que jamais le point de départ d’une action toujours plus forte, a déclaré Francine Maragliano, adjointe au maire, en charge de l’accessibilité et des personnes en situation de handicap de la ville d’Évreux. Notre politique ambitieuse est portée par toute une équipe d’élus et de professionnels qui a chacune des étapes associent les personnes en situation de handicap et valorisent leurs compétences »

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site : https://evreux.fr/vie-quotidienne/handicap/grenelle-du-handicap/?cn-reloaded=1