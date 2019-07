Alors que le handicap concerne 12 millions de personnes en France (dont 80 % de manière invisible), la Nuit du Handicap invite chacun de nous à participer à la 2e édition le 15 juin 2019 pour un nouvel événement convivial et festif.

: Amiens, Angers, Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Buhl, Clichy, Com Compiè Compiègne, Lille, Paris, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Versailles, Villeneuve-sur-Lot étaient présentes pour l’édition 2018 et s’organisent d’ores et déjà pour 2019.

Ouverte à tous, gratuite et portée par des équipes bénévoles locales, cette action rassemble les associations qui accompagnent les personnes handicapées au quotidien

et s’attèlent à construire une société plus inclusive. Spectacles, chants, danses, performances sportives et artistiques… rendez-vous le 15

juin 2019 à partir de 16h00 De nombreuses villes invitent leurs habitants à changer le regard sur le handicap et à créer du lien au bénéfice de tous : Amiens, Angers, Bordeaux, BoulogneBillancourt, Buhl, Clichy, Compiègne, Fort-de-France, Lanester, Lille, Maubeuge, Nantes, Orléans, Paris, Saint-Etienne, Sens, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Villeneuve-sur-Lot, Versailles, Vierzon, Xanton-Chassenon

La 1ère édition a rassemblé plus de 50 000 personnes en 2018,

Allez sur le site de la nuit du handicap